5 قتلى وإصابة واحدة بإطلاق نار خارج ملهى ليلي في بورتوريكو

لم تتحدث الشرطة عن دوافع إطلاق النار

أعلنت شرطة بورتوريكو، الأحد، مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر، إثر إطلاق نار وقع خارج ملهى ليلي، في بلدة كوميريو، جنوب غربي العاصمة سان خوان حسب الأناضول.

ونقلت وكالة "أسوشيتيدبرس" الأمريكية عن مسؤولين في الشرطة (لم تسمهم)، إنّ "الحادث أسفر عن مقتل 5 رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عامًا.

وأشار المسؤولون إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، دون تحديد حالة الإصابة.

ونقلاً عن شهود عيان، أضافت الشرطة أنّ "إطلاق النار على جمع من الناس، نفذته مجموعة رجال كانوا داخل حافلة".

ولم تتحدث الشرطة عن دوافع إطلاق النار.

يُشار إلى أنه تم تسجيل نحو 130 جريمة قتل في جزيرة بورتوريكو، التابعة للولايات المتحدة، منذ بداية العام الجاري.