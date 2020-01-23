قدّم صندوق الوقف الصحي دعمه لمبادرة توفير النظارات والمعينات البصرية للمحتاجين البالغ عددهم (400) مستفيد في أنحاء المملكة، بالتعاون مع جمعية بصر للجميع كشريك منفذ للمبادرة. وتهدُف المبادرة إلى توفير النظارات الطبية والمعينات البصرية والعدسات العلاجية للمحتاجين غير قادرين على توفيرها ولا يتم توفيرها من قبل المستشفيات أو التأمين الطبي، بعد دراسة لكافة الحالات المستفيدة وتحديد الفئات الأكثر احتياجاً للخدمة مثل: الأطفال المحتاجين للنظارات الطبية، وذوي الإعاقة البصرية، ومرضى القرنية المخروطية، وأصحاب الأمراض المزمنة. يُذكر أن صندوق الوقف الصحي يسعى من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة في تمكين الجمعيات الصحية الأهلية وفق ضوابط محددة تقديم الخدمات العلاجية للفئات الأشد احتياجاً، منطلقًا من مرتكزاته الأساسية المعتمدة على سرعة الاستجابة، ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع.

"الوقف الصحي" يدعم مبادرة توفير النظارات والمعينات البصرية لـ400 مستفيد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-23 قدّم صندوق الوقف الصحي دعمه لمبادرة توفير النظارات والمعينات البصرية للمحتاجين البالغ عددهم (400) مستفيد في أنحاء المملكة، بالتعاون مع جمعية بصر للجميع كشريك منفذ للمبادرة.



وتهدُف المبادرة إلى توفير النظارات الطبية والمعينات البصرية والعدسات العلاجية للمحتاجين غير قادرين على توفيرها ولا يتم توفيرها من قبل المستشفيات أو التأمين الطبي، بعد دراسة لكافة الحالات المستفيدة وتحديد الفئات الأكثر احتياجاً للخدمة مثل: الأطفال المحتاجين للنظارات الطبية، وذوي الإعاقة البصرية، ومرضى القرنية المخروطية، وأصحاب الأمراض المزمنة.





يُذكر أن صندوق الوقف الصحي يسعى من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة في تمكين الجمعيات الصحية الأهلية وفق ضوابط محددة تقديم الخدمات العلاجية للفئات الأشد احتياجاً، منطلقًا من مرتكزاته الأساسية المعتمدة على سرعة الاستجابة، ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 02:20 PM

"الوقف الصحي" يدعم مبادرة توفير النظارات والمعينات البصرية لـ400 مستفيد بالتعاون مع جمعية "بصر للجميع" لتقديم الخدمات العلاجية للفئات الأشد احتياجًا





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قدّم صندوق الوقف الصحي دعمه لمبادرة توفير النظارات والمعينات البصرية للمحتاجين البالغ عددهم (400) مستفيد في أنحاء المملكة، بالتعاون مع جمعية بصر للجميع كشريك منفذ للمبادرة.



وتهدُف المبادرة إلى توفير النظارات الطبية والمعينات البصرية والعدسات العلاجية للمحتاجين غير قادرين على توفيرها ولا يتم توفيرها من قبل المستشفيات أو التأمين الطبي، بعد دراسة لكافة الحالات المستفيدة وتحديد الفئات الأكثر احتياجاً للخدمة مثل: الأطفال المحتاجين للنظارات الطبية، وذوي الإعاقة البصرية، ومرضى القرنية المخروطية، وأصحاب الأمراض المزمنة.





يُذكر أن صندوق الوقف الصحي يسعى من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة في تمكين الجمعيات الصحية الأهلية وفق ضوابط محددة تقديم الخدمات العلاجية للفئات الأشد احتياجاً، منطلقًا من مرتكزاته الأساسية المعتمدة على سرعة الاستجابة، ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع.