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بالفيديو.. "متحدث الصحة": 24% من الإصابات الجديدة بـ"كورونا" لمواطنين و76% لغير سعوديين

في مؤتمر صحفي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي أنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16299 حالة، منها 24% للسعوديين و76% لغير السعوديين، منها 115 حالة إصابة حرجة.

فيما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا" ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، وعدد حالات الوفاة الجديدة 9 حالات، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" في المملكة 136 حالة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "متحدث الصحة": 24% من الإصابات الجديدة بـ"كورونا" لمواطنين و76% لغير سعوديين
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي أنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16299 حالة، منها 24% للسعوديين و76% لغير السعوديين، منها 115 حالة إصابة حرجة.

فيما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا" ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، وعدد حالات الوفاة الجديدة 9 حالات، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" في المملكة 136 حالة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:01 PM

بالفيديو.. "متحدث الصحة": 24% من الإصابات الجديدة بـ"كورونا" لمواطنين و76% لغير سعوديين

في مؤتمر صحفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,490

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي أنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16299 حالة، منها 24% للسعوديين و76% لغير السعوديين، منها 115 حالة إصابة حرجة.

فيما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا" ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، وعدد حالات الوفاة الجديدة 9 حالات، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" في المملكة 136 حالة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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