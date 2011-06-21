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نتائج قمة "بايدن" و"بوتين".. روسيا تعيد سفيرها إلى واشنطن

"أنتونوف" يعوّل على عمل بناء مع زملائه الأمريكيين

توجّه السفير الروسي لدى واشنطن الذي استدعته موسكو للتشاور في مارس الماضي، إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد؛ لاستئناف مهامه، فيما يمثل واحدة من نتائج القمة الأخيرة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

وأوضحت وكالات الأنباء الروسية، أن الطائرة التي تقل أناتولي أنتونوف، أقلعت عند الساعة 09:20 (06:20 ت غ) من مطار شيريميتييفو في موسكو متوجهة إلى نيويورك، التي سينتقل منها إلى واشنطن.

من جهته، قال "أنتونوف": "نظراً لنتائج الاجتماع بين الرئيسين، أعول على عمل بناء مع زملائي الأمريكيين لبناء علاقات ندية وبراغماتية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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نتائج قمة "بايدن" و"بوتين".. روسيا تعيد سفيرها إلى واشنطن
سبق

توجّه السفير الروسي لدى واشنطن الذي استدعته موسكو للتشاور في مارس الماضي، إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد؛ لاستئناف مهامه، فيما يمثل واحدة من نتائج القمة الأخيرة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

وأوضحت وكالات الأنباء الروسية، أن الطائرة التي تقل أناتولي أنتونوف، أقلعت عند الساعة 09:20 (06:20 ت غ) من مطار شيريميتييفو في موسكو متوجهة إلى نيويورك، التي سينتقل منها إلى واشنطن.

من جهته، قال "أنتونوف": "نظراً لنتائج الاجتماع بين الرئيسين، أعول على عمل بناء مع زملائي الأمريكيين لبناء علاقات ندية وبراغماتية".

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
03:08 PM

نتائج قمة "بايدن" و"بوتين".. روسيا تعيد سفيرها إلى واشنطن

"أنتونوف" يعوّل على عمل بناء مع زملائه الأمريكيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,318

توجّه السفير الروسي لدى واشنطن الذي استدعته موسكو للتشاور في مارس الماضي، إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد؛ لاستئناف مهامه، فيما يمثل واحدة من نتائج القمة الأخيرة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

وأوضحت وكالات الأنباء الروسية، أن الطائرة التي تقل أناتولي أنتونوف، أقلعت عند الساعة 09:20 (06:20 ت غ) من مطار شيريميتييفو في موسكو متوجهة إلى نيويورك، التي سينتقل منها إلى واشنطن.

من جهته، قال "أنتونوف": "نظراً لنتائج الاجتماع بين الرئيسين، أعول على عمل بناء مع زملائي الأمريكيين لبناء علاقات ندية وبراغماتية".

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