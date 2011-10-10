بسبب العملية السورية.. فنلندا تعلن وقف بيع السلاح لتركيا

"رين": ستعمّق الأزمة الإنسانية وتزيد من موجات الهجرة

أعلنت فنلندا، وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، مُرجعة هذا القرار إلى العملية العسكرية التي تُنفّذها تركيا في شمال شرق سوريا.

واستنكر رئيس وزراء فنلندا، أنتي رين، العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا؛ مفيدًا بأن الممارسات التركية ستعمّق الأزمة المعقدة الحالية في سوريا، وأن بلاده تشعر بالقلق الشديد تجاه تأثيرات هذه الممارسات على الوضع الإنساني في سوريا.

وأضاف "رين" بحسب صحيفة "زمان" التركية، أن العملية العسكرية قد تُسفر عن أزمة هجرة جديدة، وأنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لهذا الأمر؛ مؤكدًا أن حكومة بلاده لن تمنح تراخيص تصدير أسلحة جديدة إلى تركيا أو الدول الأخرى المشاركة في حروب.

وسيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين القادم في لوكسمبورغ؛ حيث من المنتظر أن يشهد الاجتماع بحثَ العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وشنّ الطيران التركي، أمس، غارات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة في الشمال الغربي لسوريا؛ بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.

وأعلن الرئيس التركي، رجب أردوغان، أمس الأربعاء، إطلاق الجيش التركي عمليةً عسكرية تحت اسم "نبع السلام" ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا، بالتعاون مع عناصر الجيش السوري الحر.

وتريد تركيا الحيلولة دون إقامة منطقة حكم ذاتي للأكراد في شرق الفرات شمال سوريا، وتدعمها روسيا في تحركاتها؛ لإنشاء المنطقة الآمنة، بعدما رفضت الولايات المتحدة التورط فيها.