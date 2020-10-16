النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 433 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 468 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الزكاة" تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين

أصبحت تشمل ضريبة التصرفات العقارية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعديل المادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، التي أصبحت تتضمن قائمة بمخالفات نظام ضريبة التصرفات العقارية.

ويتمثل التعديل في تحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة الثانية من اللائحة، إذ تمت إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) للمادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين؛ حيث تشمل الفقرة أبرز مخالفات ضريبة التصرفات العقارية التي تستدعي الإبلاغ وهي: عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة، وأخيرًا إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقية لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

ويأتي التعديل بعد أن تم الإعلان مؤخرًا عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%؛ وذلك بموجب الأمر الملكي بتاريـخ 14/ 2/ 1442هـ؛ حيث تُعرف التصرفات العقارية بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: (البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية).

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الراغبين في الاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين بعد تحديثها، وكذلك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa).

وأهابت الهيئة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية؛ وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة؛ حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات؛ وذلك بحد أقصى يبلغ مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة" تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعديل المادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، التي أصبحت تتضمن قائمة بمخالفات نظام ضريبة التصرفات العقارية.

ويتمثل التعديل في تحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة الثانية من اللائحة، إذ تمت إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) للمادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين؛ حيث تشمل الفقرة أبرز مخالفات ضريبة التصرفات العقارية التي تستدعي الإبلاغ وهي: عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة، وأخيرًا إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقية لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

ويأتي التعديل بعد أن تم الإعلان مؤخرًا عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%؛ وذلك بموجب الأمر الملكي بتاريـخ 14/ 2/ 1442هـ؛ حيث تُعرف التصرفات العقارية بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: (البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية).

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الراغبين في الاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين بعد تحديثها، وكذلك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa).

وأهابت الهيئة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية؛ وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة؛ حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات؛ وذلك بحد أقصى يبلغ مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
04:04 PM

"الزكاة" تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين

أصبحت تشمل ضريبة التصرفات العقارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,863

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعديل المادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، التي أصبحت تتضمن قائمة بمخالفات نظام ضريبة التصرفات العقارية.

ويتمثل التعديل في تحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة الثانية من اللائحة، إذ تمت إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) للمادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين؛ حيث تشمل الفقرة أبرز مخالفات ضريبة التصرفات العقارية التي تستدعي الإبلاغ وهي: عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة، وأخيرًا إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقية لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

ويأتي التعديل بعد أن تم الإعلان مؤخرًا عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%؛ وذلك بموجب الأمر الملكي بتاريـخ 14/ 2/ 1442هـ؛ حيث تُعرف التصرفات العقارية بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: (البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية).

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الراغبين في الاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين بعد تحديثها، وكذلك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa).

وأهابت الهيئة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية؛ وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة؛ حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات؛ وذلك بحد أقصى يبلغ مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,960
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,452

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة