النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بتوجيه من خادم الحرمين

ولي العهد غادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة دول العشرين في اليابان

رئيس هيئة الرياضة يعتمد تشكيل إدارتي الاتحاد والأهلي لأربعة أعوام

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد بمدينة جدة لمدة 4 سنوات برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي وعضوية كل من: أحمد بن عصام كعكي (نائباً للرئيس)، إبراهيم بن أحمد بخيت، ممدوح بن عائد الحربي، لؤي بن جهاد غلاييني، فيصل بن صالح التركي، عبدالوهاب بن أحمد عايد، أحمد بن عمر القطب، حسن بن عبدالله باروم.

كما اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الأهلي بجدة لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، وعضوية كل من: عبدالصمد إحسان عبدالصمد القرشي (نائباً للرئيس)، الدكتور وائل صالح الحلبي، أيمن محمد المدني، الدكتور ياسر بن محمد محروس، غسان نبيل عبدالإله نصيف، عمار فاروق مصطفى زهران.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس هيئة الرياضة يعتمد تشكيل إدارتي الاتحاد والأهلي لأربعة أعوام
سبق

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد بمدينة جدة لمدة 4 سنوات برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي وعضوية كل من: أحمد بن عصام كعكي (نائباً للرئيس)، إبراهيم بن أحمد بخيت، ممدوح بن عائد الحربي، لؤي بن جهاد غلاييني، فيصل بن صالح التركي، عبدالوهاب بن أحمد عايد، أحمد بن عمر القطب، حسن بن عبدالله باروم.

كما اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الأهلي بجدة لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، وعضوية كل من: عبدالصمد إحسان عبدالصمد القرشي (نائباً للرئيس)، الدكتور وائل صالح الحلبي، أيمن محمد المدني، الدكتور ياسر بن محمد محروس، غسان نبيل عبدالإله نصيف، عمار فاروق مصطفى زهران.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
09:11 PM

رئيس هيئة الرياضة يعتمد تشكيل إدارتي الاتحاد والأهلي لأربعة أعوام

A A A
محمود الحمد - الرياض
2
2,901

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد بمدينة جدة لمدة 4 سنوات برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي وعضوية كل من: أحمد بن عصام كعكي (نائباً للرئيس)، إبراهيم بن أحمد بخيت، ممدوح بن عائد الحربي، لؤي بن جهاد غلاييني، فيصل بن صالح التركي، عبدالوهاب بن أحمد عايد، أحمد بن عمر القطب، حسن بن عبدالله باروم.

كما اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الأهلي بجدة لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، وعضوية كل من: عبدالصمد إحسان عبدالصمد القرشي (نائباً للرئيس)، الدكتور وائل صالح الحلبي، أيمن محمد المدني، الدكتور ياسر بن محمد محروس، غسان نبيل عبدالإله نصيف، عمار فاروق مصطفى زهران.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,231
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,069
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,642
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,967

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة