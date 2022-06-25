رئيس هيئة الرياضة يعتمد تشكيل إدارتي الاتحاد والأهلي لأربعة أعوام

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد بمدينة جدة لمدة 4 سنوات برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي وعضوية كل من: أحمد بن عصام كعكي (نائباً للرئيس)، إبراهيم بن أحمد بخيت، ممدوح بن عائد الحربي، لؤي بن جهاد غلاييني، فيصل بن صالح التركي، عبدالوهاب بن أحمد عايد، أحمد بن عمر القطب، حسن بن عبدالله باروم.

كما اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الأهلي بجدة لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، وعضوية كل من: عبدالصمد إحسان عبدالصمد القرشي (نائباً للرئيس)، الدكتور وائل صالح الحلبي، أيمن محمد المدني، الدكتور ياسر بن محمد محروس، غسان نبيل عبدالإله نصيف، عمار فاروق مصطفى زهران.