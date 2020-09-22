النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احتفاءً باليوم الوطني الـ 90.. "غِراس" تقدّم صرف الإعانة الشهرية عن موعدها

قالت: ضمن الإعانات الشهرية لشهر صفر وبرامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام

بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 قدّمت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان "غراس"، صرف مستحقات الأيتام المشمولين برعاية الجمعية عن موعدها، بصرفها اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الإعانات الشهرية لشهر صفر 1442، سبتمبر 2020، ضمن برامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "غراس" الشيخ العباس بن أحمد عبدالفتاح الحازمي؛ أن الإعانات شملت 1201 من الأيتام بتكلفة 240200 ريال، وذلك بإيداعها في حساباتهم ضمن دور الجمعية الرائد في رعاية الأيتام.. سائلا الله أن يجزل الأجر والثواب لكل مَن أسهم في كفالة الأيتام ورعايتهم.

اليوم الوطني جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان غراس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
احتفاءً باليوم الوطني الـ 90.. "غِراس" تقدّم صرف الإعانة الشهرية عن موعدها
سبق

بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 قدّمت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان "غراس"، صرف مستحقات الأيتام المشمولين برعاية الجمعية عن موعدها، بصرفها اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الإعانات الشهرية لشهر صفر 1442، سبتمبر 2020، ضمن برامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "غراس" الشيخ العباس بن أحمد عبدالفتاح الحازمي؛ أن الإعانات شملت 1201 من الأيتام بتكلفة 240200 ريال، وذلك بإيداعها في حساباتهم ضمن دور الجمعية الرائد في رعاية الأيتام.. سائلا الله أن يجزل الأجر والثواب لكل مَن أسهم في كفالة الأيتام ورعايتهم.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
09:45 AM

احتفاءً باليوم الوطني الـ 90.. "غِراس" تقدّم صرف الإعانة الشهرية عن موعدها

قالت: ضمن الإعانات الشهرية لشهر صفر وبرامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
1,284

بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 قدّمت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان "غراس"، صرف مستحقات الأيتام المشمولين برعاية الجمعية عن موعدها، بصرفها اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الإعانات الشهرية لشهر صفر 1442، سبتمبر 2020، ضمن برامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "غراس" الشيخ العباس بن أحمد عبدالفتاح الحازمي؛ أن الإعانات شملت 1201 من الأيتام بتكلفة 240200 ريال، وذلك بإيداعها في حساباتهم ضمن دور الجمعية الرائد في رعاية الأيتام.. سائلا الله أن يجزل الأجر والثواب لكل مَن أسهم في كفالة الأيتام ورعايتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,242
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,066
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة