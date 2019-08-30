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الطيار "الغامدي" للآباء: هذا سبب بكاء أطفالكم في الطائرة

وجّه نصيحة لكبار السن ممن يعانون مشكلة الجيوب الأنفية

أرجع الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي، سر بكاء بعض الأطفال في الطائرة، إلى اختلاف الضغط.

وقال في مقطع فيديو غرّد به عبر حسابه بـ"تويتر": كلما ارتفعت الطائرة إلى أعلى، قلت كثافة الهواء، ويقل الضغط على الجسم بصفة عامة، ونحن الكبار نشعر بذلك في الأذن والرأس.

وأضاف: الطفل ليس لديه وسيلة تعبير لما يشعر به من خوف أو ألم إلا البكاء؛ لكن أغلب الآباء والأمهات لا يعلمون سبب هذا البكاء.

وأردف: بعض الآباء وبسبب الحرج من الناس، قد يزيدون الطين بلة؛ فيقومون بقرص الطفل، ويتحول من البكاء إلى الصراخ طيلة الرحلة.

وتابع: بكاء الطفل في الطائرة يشكّل إزعاجًا للركاب، ويسبب إحراجًا لوالديه خاصة الرضع والأطفال دون 3 سنوات.

وشدد على ضرورة العلاج والحل بإعطاء الطفل شيئًا يحرك به فكه؛ سواء بأكل أو الرضاعة أو المصاصة "اللهاية".

و‏انتقد "الغامدي" عدم اكتراث بعض الآباء والأمهات بقلة الأدب والذوق المتمثلة في بعض تصرفات أبنائهم داخل الطائرة.

ونصح كبار السن بعدم السفر بالطائرة إذا كانوا يعانون من الزكام أو وجود مشكلة في الجيوب الأنفية، قبل استشارة الطبيب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطيار "الغامدي" للآباء: هذا سبب بكاء أطفالكم في الطائرة
سبق

أرجع الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي، سر بكاء بعض الأطفال في الطائرة، إلى اختلاف الضغط.

وقال في مقطع فيديو غرّد به عبر حسابه بـ"تويتر": كلما ارتفعت الطائرة إلى أعلى، قلت كثافة الهواء، ويقل الضغط على الجسم بصفة عامة، ونحن الكبار نشعر بذلك في الأذن والرأس.

وأضاف: الطفل ليس لديه وسيلة تعبير لما يشعر به من خوف أو ألم إلا البكاء؛ لكن أغلب الآباء والأمهات لا يعلمون سبب هذا البكاء.

وأردف: بعض الآباء وبسبب الحرج من الناس، قد يزيدون الطين بلة؛ فيقومون بقرص الطفل، ويتحول من البكاء إلى الصراخ طيلة الرحلة.

وتابع: بكاء الطفل في الطائرة يشكّل إزعاجًا للركاب، ويسبب إحراجًا لوالديه خاصة الرضع والأطفال دون 3 سنوات.

وشدد على ضرورة العلاج والحل بإعطاء الطفل شيئًا يحرك به فكه؛ سواء بأكل أو الرضاعة أو المصاصة "اللهاية".

و‏انتقد "الغامدي" عدم اكتراث بعض الآباء والأمهات بقلة الأدب والذوق المتمثلة في بعض تصرفات أبنائهم داخل الطائرة.

ونصح كبار السن بعدم السفر بالطائرة إذا كانوا يعانون من الزكام أو وجود مشكلة في الجيوب الأنفية، قبل استشارة الطبيب.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
04:06 PM

الطيار "الغامدي" للآباء: هذا سبب بكاء أطفالكم في الطائرة

وجّه نصيحة لكبار السن ممن يعانون مشكلة الجيوب الأنفية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
2,612

أرجع الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي، سر بكاء بعض الأطفال في الطائرة، إلى اختلاف الضغط.

وقال في مقطع فيديو غرّد به عبر حسابه بـ"تويتر": كلما ارتفعت الطائرة إلى أعلى، قلت كثافة الهواء، ويقل الضغط على الجسم بصفة عامة، ونحن الكبار نشعر بذلك في الأذن والرأس.

وأضاف: الطفل ليس لديه وسيلة تعبير لما يشعر به من خوف أو ألم إلا البكاء؛ لكن أغلب الآباء والأمهات لا يعلمون سبب هذا البكاء.

وأردف: بعض الآباء وبسبب الحرج من الناس، قد يزيدون الطين بلة؛ فيقومون بقرص الطفل، ويتحول من البكاء إلى الصراخ طيلة الرحلة.

وتابع: بكاء الطفل في الطائرة يشكّل إزعاجًا للركاب، ويسبب إحراجًا لوالديه خاصة الرضع والأطفال دون 3 سنوات.

وشدد على ضرورة العلاج والحل بإعطاء الطفل شيئًا يحرك به فكه؛ سواء بأكل أو الرضاعة أو المصاصة "اللهاية".

و‏انتقد "الغامدي" عدم اكتراث بعض الآباء والأمهات بقلة الأدب والذوق المتمثلة في بعض تصرفات أبنائهم داخل الطائرة.

ونصح كبار السن بعدم السفر بالطائرة إذا كانوا يعانون من الزكام أو وجود مشكلة في الجيوب الأنفية، قبل استشارة الطبيب.

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