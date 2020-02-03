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مقرب من "سليماني".. المعارضة السورية تقتل إرهابياً إيرانياً في حلب

تعود أصوله إلى مدينة ري جنوب طهران

قضت المقاومة السورية على الإرهابي الإيراني أصغر باشا بور، المقرب من القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وكالة أنباء إيرانية اليوم الاثنين.

وبينت الوكالة أن "بور" قُتِل في معارك حلب، التي استخدمت فيها المعارضة سيارات ملغمة في مهاجمة النظام السوري ومليشياته.

وأشارت إلى أن "بور"، الذي تعود أصوله إلى مدينة ري جنوب طهران، كان من أوائل المسلحين الذين رافقوا "سليماني" إلى سوريا.

أصغر باشا بور المقاومة السورية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقرب من "سليماني".. المعارضة السورية تقتل إرهابياً إيرانياً في حلب
سبق

قضت المقاومة السورية على الإرهابي الإيراني أصغر باشا بور، المقرب من القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وكالة أنباء إيرانية اليوم الاثنين.

وبينت الوكالة أن "بور" قُتِل في معارك حلب، التي استخدمت فيها المعارضة سيارات ملغمة في مهاجمة النظام السوري ومليشياته.

وأشارت إلى أن "بور"، الذي تعود أصوله إلى مدينة ري جنوب طهران، كان من أوائل المسلحين الذين رافقوا "سليماني" إلى سوريا.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
06:59 PM

مقرب من "سليماني".. المعارضة السورية تقتل إرهابياً إيرانياً في حلب

تعود أصوله إلى مدينة ري جنوب طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,141

قضت المقاومة السورية على الإرهابي الإيراني أصغر باشا بور، المقرب من القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وكالة أنباء إيرانية اليوم الاثنين.

وبينت الوكالة أن "بور" قُتِل في معارك حلب، التي استخدمت فيها المعارضة سيارات ملغمة في مهاجمة النظام السوري ومليشياته.

وأشارت إلى أن "بور"، الذي تعود أصوله إلى مدينة ري جنوب طهران، كان من أوائل المسلحين الذين رافقوا "سليماني" إلى سوريا.

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