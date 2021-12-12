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أخضر الناشئين يسعى للحفاظ على لقبه أمام منتخب اليمن في نهائي كأس اتحاد غرب آسيا 2021

والحربي: هدفنا التتويج بالبطولة واستمرار المحافظة على اللقب

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، غداً الاثنين، مباراته ضمن نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويستضيف "الأخضر" منتخب اليمن في تمام الـ 6:45 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، عاود لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم مساء اليوم الأحد على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة ضد منتخب الإمارات أمس السبت مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً، أعقبه مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

الجدير بالذكر، أن "الأخضر" تغلب في دور المجموعات على منتخب لبنان بنتيجة 2-1، وعلى منتخب العراق بنتيجة 3-0، في حين عبر إلى النهائي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على منتخب الإمارات بنتيجة 3-0.

من جهته أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عاماً عبدالوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية الذي أقيم مساء اليوم أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021 تعد ناجحةً على النواحي الفنية والتنظيمية والجماهيرية، مبيناً أنها كانت غاية في التنافسية وغنية باللاعبين الموهوبين.

وأشار الحربي إلى أن هدف "الأخضر" في المباراة النهائية غداً الاثنين هو التتويج بالبطولة واستمرار المحافظة على اللقب، مبيناً عزمهم على الظهور بالشكل الأمثل وتحقيق هذا الهدف.

وحول إعداد هذا الجيل قال عبدالوهاب الحربي:" بدأنا بمرحلة استكشاف للاعبين بأربعة تجمعات في مناطق المملكة أول العام الجاري، أعقب ذلك معسكرات إعدادية في مصر وسلوفينيا وقطر، تخللتها مباريات ودية متنوعة في المستويات، ونسعى لتكوين جيل ونواة للمنتخبات دائماً مع تقديم المستويات الفنية العالية وتحقيق المنجزات التي اعتادت عليها كرة القدم السعودية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الناشئين يسعى للحفاظ على لقبه أمام منتخب اليمن في نهائي كأس اتحاد غرب آسيا 2021
سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، غداً الاثنين، مباراته ضمن نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويستضيف "الأخضر" منتخب اليمن في تمام الـ 6:45 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، عاود لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم مساء اليوم الأحد على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة ضد منتخب الإمارات أمس السبت مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً، أعقبه مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

الجدير بالذكر، أن "الأخضر" تغلب في دور المجموعات على منتخب لبنان بنتيجة 2-1، وعلى منتخب العراق بنتيجة 3-0، في حين عبر إلى النهائي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على منتخب الإمارات بنتيجة 3-0.

من جهته أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عاماً عبدالوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية الذي أقيم مساء اليوم أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021 تعد ناجحةً على النواحي الفنية والتنظيمية والجماهيرية، مبيناً أنها كانت غاية في التنافسية وغنية باللاعبين الموهوبين.

وأشار الحربي إلى أن هدف "الأخضر" في المباراة النهائية غداً الاثنين هو التتويج بالبطولة واستمرار المحافظة على اللقب، مبيناً عزمهم على الظهور بالشكل الأمثل وتحقيق هذا الهدف.

وحول إعداد هذا الجيل قال عبدالوهاب الحربي:" بدأنا بمرحلة استكشاف للاعبين بأربعة تجمعات في مناطق المملكة أول العام الجاري، أعقب ذلك معسكرات إعدادية في مصر وسلوفينيا وقطر، تخللتها مباريات ودية متنوعة في المستويات، ونسعى لتكوين جيل ونواة للمنتخبات دائماً مع تقديم المستويات الفنية العالية وتحقيق المنجزات التي اعتادت عليها كرة القدم السعودية".

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:08 PM

أخضر الناشئين يسعى للحفاظ على لقبه أمام منتخب اليمن في نهائي كأس اتحاد غرب آسيا 2021

والحربي: هدفنا التتويج بالبطولة واستمرار المحافظة على اللقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، غداً الاثنين، مباراته ضمن نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويستضيف "الأخضر" منتخب اليمن في تمام الـ 6:45 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، عاود لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم مساء اليوم الأحد على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة ضد منتخب الإمارات أمس السبت مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً، أعقبه مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

الجدير بالذكر، أن "الأخضر" تغلب في دور المجموعات على منتخب لبنان بنتيجة 2-1، وعلى منتخب العراق بنتيجة 3-0، في حين عبر إلى النهائي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على منتخب الإمارات بنتيجة 3-0.

من جهته أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عاماً عبدالوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية الذي أقيم مساء اليوم أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021 تعد ناجحةً على النواحي الفنية والتنظيمية والجماهيرية، مبيناً أنها كانت غاية في التنافسية وغنية باللاعبين الموهوبين.

وأشار الحربي إلى أن هدف "الأخضر" في المباراة النهائية غداً الاثنين هو التتويج بالبطولة واستمرار المحافظة على اللقب، مبيناً عزمهم على الظهور بالشكل الأمثل وتحقيق هذا الهدف.

وحول إعداد هذا الجيل قال عبدالوهاب الحربي:" بدأنا بمرحلة استكشاف للاعبين بأربعة تجمعات في مناطق المملكة أول العام الجاري، أعقب ذلك معسكرات إعدادية في مصر وسلوفينيا وقطر، تخللتها مباريات ودية متنوعة في المستويات، ونسعى لتكوين جيل ونواة للمنتخبات دائماً مع تقديم المستويات الفنية العالية وتحقيق المنجزات التي اعتادت عليها كرة القدم السعودية".

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