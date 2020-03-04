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شاهد.. تكدُّس جثث من جراء كورونا بإيران لم تدفن وسط عجز من "نظام الملالي"

الفيروس أصاب 23 نائبًا برلمانيًّا وعددًا من المسؤولين البارزين ورجال الدين

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو، وثَّقه مواطن إيراني بمدينة "قم"، يُظهر تكدس جثث موتى، لم تُدفن بعد، بإحدى مغاسل الموتى، من ضحايا فيروس كورونا الذي يواصل حصد أرواح الإيرانيين وسط صمت وعجز من نظام الملالي الذي شُغل بالتدخُّل في الدول المجاورة، وزرع الفتن والثورات الدموية فيها.

وفي التفاصيل، علَّق ناشر الفيديو خلال توثيقه المقطع قائلاً: "انظروا إلى تلك الجثث المكدسة كما ترون، هناك العديد من جثامين ضحايا كورونا، وقد بقيت أكثر من 6 أيام".

من ناحية أخرى، أعلن علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الإيراني، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 77، في حين بلغ عدد الإصابات 2336.

ومن بين الذين توفوا في الساعات الأخيرة بإيران عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي (71 عامًا)، الذي فارق الحياة في مستشفى بطهران إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت السلطات الإيرانية أن من بين المصابين 23 نائبًا بالبرلمان، إلى جانب العديد من المسؤولين ورجال الدين.

إيران جثث موتى مغاسل الموتى فيروس كورونا الجديد

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شاهد.. تكدُّس جثث من جراء كورونا بإيران لم تدفن وسط عجز من "نظام الملالي"
سبق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو، وثَّقه مواطن إيراني بمدينة "قم"، يُظهر تكدس جثث موتى، لم تُدفن بعد، بإحدى مغاسل الموتى، من ضحايا فيروس كورونا الذي يواصل حصد أرواح الإيرانيين وسط صمت وعجز من نظام الملالي الذي شُغل بالتدخُّل في الدول المجاورة، وزرع الفتن والثورات الدموية فيها.

وفي التفاصيل، علَّق ناشر الفيديو خلال توثيقه المقطع قائلاً: "انظروا إلى تلك الجثث المكدسة كما ترون، هناك العديد من جثامين ضحايا كورونا، وقد بقيت أكثر من 6 أيام".

من ناحية أخرى، أعلن علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الإيراني، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 77، في حين بلغ عدد الإصابات 2336.

ومن بين الذين توفوا في الساعات الأخيرة بإيران عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي (71 عامًا)، الذي فارق الحياة في مستشفى بطهران إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت السلطات الإيرانية أن من بين المصابين 23 نائبًا بالبرلمان، إلى جانب العديد من المسؤولين ورجال الدين.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
12:14 AM
اخر تعديل
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
04:00 AM

شاهد.. تكدُّس جثث من جراء كورونا بإيران لم تدفن وسط عجز من "نظام الملالي"

الفيروس أصاب 23 نائبًا برلمانيًّا وعددًا من المسؤولين البارزين ورجال الدين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
11
17,144

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو، وثَّقه مواطن إيراني بمدينة "قم"، يُظهر تكدس جثث موتى، لم تُدفن بعد، بإحدى مغاسل الموتى، من ضحايا فيروس كورونا الذي يواصل حصد أرواح الإيرانيين وسط صمت وعجز من نظام الملالي الذي شُغل بالتدخُّل في الدول المجاورة، وزرع الفتن والثورات الدموية فيها.

وفي التفاصيل، علَّق ناشر الفيديو خلال توثيقه المقطع قائلاً: "انظروا إلى تلك الجثث المكدسة كما ترون، هناك العديد من جثامين ضحايا كورونا، وقد بقيت أكثر من 6 أيام".

من ناحية أخرى، أعلن علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الإيراني، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 77، في حين بلغ عدد الإصابات 2336.

ومن بين الذين توفوا في الساعات الأخيرة بإيران عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي (71 عامًا)، الذي فارق الحياة في مستشفى بطهران إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت السلطات الإيرانية أن من بين المصابين 23 نائبًا بالبرلمان، إلى جانب العديد من المسؤولين ورجال الدين.

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