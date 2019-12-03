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"محافظ الغاط" يستقبل وفد التعليم بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة‎

"السديري": رؤية حكيمة لتعزيز قيم الريادة والتميز للمملكة على جميع المستويات

استقبل محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، بحضور وكيل المحافظة فهد عبدالمحسن السديري، بمقر المحافظة، مديرَ إدارة التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، والمساعد للشؤون التعليمية والمدرسية خليل بن إبراهيم الفوزان، وعدد من قيادات التعليم والمعلمين، ونخبة من طلاب المدارس، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم لتجديد البيعة والولاء والوفاء.

وفي بداية اللقاء رحّب السديري بمدير التعليم، وأكد أن المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- شَهِدت مبادرات تطويرية نوعية في كل المجالات، ونجحت الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين في تعزيز قِيَم الريادة والتميز للمملكة على جميع المستويات، كما خَطَت المملكة بفضل الله خطوات متسارعة نحو مزيد من الرخاء والرفاه عبر مشاريع تنموية في كل المناطق، ومبادرات وبرامج عمل واضحة تترجم مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس، خلال المستقبل القريب بإذن الله.

وتحدّث مدير التعليم بكلمة شكر وتقدير لمحافظ الغاط، ثم أعلن تجديد البيعة وأهمية نقل هذه المشاعر للأبناء والطلاب والمجتمع بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء التُقطت الصور التذكارية.

محافظ الغاط محافظة الغاط

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ الغاط" يستقبل وفد التعليم بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة‎
سبق

استقبل محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، بحضور وكيل المحافظة فهد عبدالمحسن السديري، بمقر المحافظة، مديرَ إدارة التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، والمساعد للشؤون التعليمية والمدرسية خليل بن إبراهيم الفوزان، وعدد من قيادات التعليم والمعلمين، ونخبة من طلاب المدارس، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم لتجديد البيعة والولاء والوفاء.

وفي بداية اللقاء رحّب السديري بمدير التعليم، وأكد أن المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- شَهِدت مبادرات تطويرية نوعية في كل المجالات، ونجحت الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين في تعزيز قِيَم الريادة والتميز للمملكة على جميع المستويات، كما خَطَت المملكة بفضل الله خطوات متسارعة نحو مزيد من الرخاء والرفاه عبر مشاريع تنموية في كل المناطق، ومبادرات وبرامج عمل واضحة تترجم مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس، خلال المستقبل القريب بإذن الله.

وتحدّث مدير التعليم بكلمة شكر وتقدير لمحافظ الغاط، ثم أعلن تجديد البيعة وأهمية نقل هذه المشاعر للأبناء والطلاب والمجتمع بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء التُقطت الصور التذكارية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
02:03 PM

"محافظ الغاط" يستقبل وفد التعليم بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة‎

"السديري": رؤية حكيمة لتعزيز قيم الريادة والتميز للمملكة على جميع المستويات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، بحضور وكيل المحافظة فهد عبدالمحسن السديري، بمقر المحافظة، مديرَ إدارة التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، والمساعد للشؤون التعليمية والمدرسية خليل بن إبراهيم الفوزان، وعدد من قيادات التعليم والمعلمين، ونخبة من طلاب المدارس، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم لتجديد البيعة والولاء والوفاء.

وفي بداية اللقاء رحّب السديري بمدير التعليم، وأكد أن المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- شَهِدت مبادرات تطويرية نوعية في كل المجالات، ونجحت الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين في تعزيز قِيَم الريادة والتميز للمملكة على جميع المستويات، كما خَطَت المملكة بفضل الله خطوات متسارعة نحو مزيد من الرخاء والرفاه عبر مشاريع تنموية في كل المناطق، ومبادرات وبرامج عمل واضحة تترجم مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس، خلال المستقبل القريب بإذن الله.

وتحدّث مدير التعليم بكلمة شكر وتقدير لمحافظ الغاط، ثم أعلن تجديد البيعة وأهمية نقل هذه المشاعر للأبناء والطلاب والمجتمع بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء التُقطت الصور التذكارية.

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