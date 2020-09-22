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الأردن تسجل 266 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالتي وفاة

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 5045 والوفيات 32 شخصاً

سجلت المملكة الأردنية 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5045 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 3514 حالة، كما سَجلت حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 32.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل 266 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالتي وفاة
سبق

سجلت المملكة الأردنية 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5045 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 3514 حالة، كما سَجلت حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 32.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
12:18 AM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:39 AM

الأردن تسجل 266 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالتي وفاة

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 5045 والوفيات 32 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سجلت المملكة الأردنية 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5045 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 3514 حالة، كما سَجلت حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 32.

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