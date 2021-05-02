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تسهيل القرض المدعوم من أهدافه.. "ابن ماضي" رئيساً تنفيذياً للصندوق العقاري

موافقة المجلس برئاسة "الحقيل" منحته ثقة التعيين قابلها بالشكر وتمنى التوفيق

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على تعيين منصور بن سعيد بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق.

ورفع "ابن ماضي" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة تزامناً مع إقرار النظام الجديد للصندوق والذي منحه صلاحيات أكبر تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمكين المواطن من السكن الملائم، سائلاً المولى العون والتوفيق والسداد لحمل هذه الأمانة والثقة الغالية.

وقال: قطاع التمويل العقاري في المملكة يشهد تطوراً متنامياً خلال الفترة الماضية من انطلاق رؤية 2030، وهدفنا في المرحلة القادمة مواصلة التنمية العمرانية وتسهيل وتبسيط إجراءات مستفيدي "القرض المدعُوم"، وفق إستراتيجية الصندوق، وتعزيز البنية التقنية وجودة الأداء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي يتمتع بخبرة قيادية وعملية تزيد عن 30 سنة في القطاع المالي عمل خلالها على تخطيط وإطلاق العديد من المنتجات والحلول المالية والتمويلية وقيادة المشاريع الرقمية على المستويين المحلي والدولي، وتقلد العديد من المناصب كان آخرها تكليفه مشرفاً عاماً على الصندوق.

وقاد "ابن ماضي" الصندوق لنجاحات متميزة ساهمت في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية وتطوير منصة وتطبيق المستشار العقاري، والتوسع في خلق المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسهيل القرض المدعوم من أهدافه.. "ابن ماضي" رئيساً تنفيذياً للصندوق العقاري
سبق

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على تعيين منصور بن سعيد بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق.

ورفع "ابن ماضي" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة تزامناً مع إقرار النظام الجديد للصندوق والذي منحه صلاحيات أكبر تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمكين المواطن من السكن الملائم، سائلاً المولى العون والتوفيق والسداد لحمل هذه الأمانة والثقة الغالية.

وقال: قطاع التمويل العقاري في المملكة يشهد تطوراً متنامياً خلال الفترة الماضية من انطلاق رؤية 2030، وهدفنا في المرحلة القادمة مواصلة التنمية العمرانية وتسهيل وتبسيط إجراءات مستفيدي "القرض المدعُوم"، وفق إستراتيجية الصندوق، وتعزيز البنية التقنية وجودة الأداء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي يتمتع بخبرة قيادية وعملية تزيد عن 30 سنة في القطاع المالي عمل خلالها على تخطيط وإطلاق العديد من المنتجات والحلول المالية والتمويلية وقيادة المشاريع الرقمية على المستويين المحلي والدولي، وتقلد العديد من المناصب كان آخرها تكليفه مشرفاً عاماً على الصندوق.

وقاد "ابن ماضي" الصندوق لنجاحات متميزة ساهمت في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية وتطوير منصة وتطبيق المستشار العقاري، والتوسع في خلق المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:38 PM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:58 AM

تسهيل القرض المدعوم من أهدافه.. "ابن ماضي" رئيساً تنفيذياً للصندوق العقاري

موافقة المجلس برئاسة "الحقيل" منحته ثقة التعيين قابلها بالشكر وتمنى التوفيق

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
6,975

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على تعيين منصور بن سعيد بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق.

ورفع "ابن ماضي" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة تزامناً مع إقرار النظام الجديد للصندوق والذي منحه صلاحيات أكبر تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمكين المواطن من السكن الملائم، سائلاً المولى العون والتوفيق والسداد لحمل هذه الأمانة والثقة الغالية.

وقال: قطاع التمويل العقاري في المملكة يشهد تطوراً متنامياً خلال الفترة الماضية من انطلاق رؤية 2030، وهدفنا في المرحلة القادمة مواصلة التنمية العمرانية وتسهيل وتبسيط إجراءات مستفيدي "القرض المدعُوم"، وفق إستراتيجية الصندوق، وتعزيز البنية التقنية وجودة الأداء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي يتمتع بخبرة قيادية وعملية تزيد عن 30 سنة في القطاع المالي عمل خلالها على تخطيط وإطلاق العديد من المنتجات والحلول المالية والتمويلية وقيادة المشاريع الرقمية على المستويين المحلي والدولي، وتقلد العديد من المناصب كان آخرها تكليفه مشرفاً عاماً على الصندوق.

وقاد "ابن ماضي" الصندوق لنجاحات متميزة ساهمت في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية وتطوير منصة وتطبيق المستشار العقاري، والتوسع في خلق المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري.

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