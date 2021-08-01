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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الشرقية يوجّه بعدم دخول غير المحصن لديوان الإمارة

حرصاً منه على تنفيذ التوجيهات الصادرة للحد من كورونا

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بضرورة التأكد من حالة الموظفين والمستفيدين في تطبيق "توكلنا"، وضرورة حصولهم على التحصين الكامل قبل دخولهم لديوان الإمارة.

ويأتي ذلك حرصاً منه على تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتأكيد على تنفيذها؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما وجّه جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة الشرقية بتفعيل قرار الجهات المسؤولة بالالتزام بعدم دخول من لم يحصل على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا.

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أمير الشرقية يوجّه بعدم دخول غير المحصن لديوان الإمارة
سبق

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بضرورة التأكد من حالة الموظفين والمستفيدين في تطبيق "توكلنا"، وضرورة حصولهم على التحصين الكامل قبل دخولهم لديوان الإمارة.

ويأتي ذلك حرصاً منه على تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتأكيد على تنفيذها؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما وجّه جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة الشرقية بتفعيل قرار الجهات المسؤولة بالالتزام بعدم دخول من لم يحصل على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
02:17 PM

أمير الشرقية يوجّه بعدم دخول غير المحصن لديوان الإمارة

حرصاً منه على تنفيذ التوجيهات الصادرة للحد من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بضرورة التأكد من حالة الموظفين والمستفيدين في تطبيق "توكلنا"، وضرورة حصولهم على التحصين الكامل قبل دخولهم لديوان الإمارة.

ويأتي ذلك حرصاً منه على تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتأكيد على تنفيذها؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما وجّه جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة الشرقية بتفعيل قرار الجهات المسؤولة بالالتزام بعدم دخول من لم يحصل على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا.

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