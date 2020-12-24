أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكد "التحالف" تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي. وقال "التحالف"، إن مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب يعد أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية.

"التحالف": تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-23 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف" تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي.

وقال "التحالف"، إن مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب يعد أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 04:46 PM

اخر تعديل 24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 01:22 AM

"التحالف": تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي تم تنفيذ 36 استهدافًا ضد الميليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف" تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي.

وقال "التحالف"، إن مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب يعد أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية.