النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف": تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي

تم تنفيذ 36 استهدافًا ضد الميليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي.
وقال "التحالف"، إن مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب يعد أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف": تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي.
وقال "التحالف"، إن مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب يعد أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
04:46 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
01:22 AM

"التحالف": تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي

تم تنفيذ 36 استهدافًا ضد الميليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,878

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي.
وقال "التحالف"، إن مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب يعد أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,839
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,480

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة