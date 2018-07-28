35 مركزاً للقاحات كورونا بالجامعات.. و"شقراء" و"الملك فيصل" صفر مشاركة

أكثر من 60 ألف جرعة يومية عبر 491 عيادة متخصصة و"الملك سعود" تتصدر

تسهم الجامعات السعودية ضمن مبادرات وزارة التعليم المجتمعية، في الحملة الوطنية لمنح اللقاحات ضد فيروس كورونا، إذ افتتحت جميع الجامعات عيادات لتقديم اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع، ما عدا جامعتي شقراء والملك فيصل، فلم تشارك تلك الجامعتان بتقديم اللقاح رغم وجود كليات للطب والعلوم الطبية والصحية بهما.

وتفصيلاً، تكثف وزارة التعليم جهودها في مواكبة توجه الدولة في القضاء على وباء كورونا والحد من انتشاره، والاستعداد للعودة للدراسة مع بداية العام الدراسي، حيث وجهت الجامعات بالمشاركة الفاعلة في حملة التطعيم ضد الفيروس.

وبادرت الجامعات السعودية بالمساهمة والمشاركة في حملة التطعيم من خلال افتتاح 35 مركزاً في 25 جامعة سعودية، تضم 491 عيادة متخصصة في التعطيم، مدعومة بأكثر من 2000 من الكوادر البشرية المدربة، ليكون حصيلة تلك الجهود تنفيذ 60700 جرعة يومية على مستوى مناطق المملكة .

ووفق البيان الذي نشره حساب وزارة التعليم، تصدرت جامعة الملك سعود الجامعات السعودية من خلال عدد المراكز التي تقدم اللقاح، حيث افتتحت 4 مراكز متخصصة للتطعيم، فيما جاءت جامعات الملك عبدالعزيز وجازان ونجران في المركز الثاني بافتتاح كل واحدة منها 3 مراكز للتطعيم، وجاء في المركز الثالث جامعة الباحة بافتتاحها مركزين للتطعيم، أما بقية الجامعات فشاركت كل جامعة بمركز واحد للتطعيم.

وانفردت جامعتا شقراء والملك فيصل بعدم المشاركة في حملة التطعيم، حيث لم تفتتح تلك الجامعتان أي مركز لتقديم اللقاح، رغم وجود كليات طب وكليات طبية وصحية بتلك الجامعتين، فجامعة شقراء تضم كليتين للطب وكليات للعلوم الطبية، فيما تضم جامعة الملك فيصل كلية للطب وكلية العلوم الصحية.