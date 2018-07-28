النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

35 مركزاً للقاحات كورونا بالجامعات.. و"شقراء" و"الملك فيصل" صفر مشاركة

أكثر من 60 ألف جرعة يومية عبر 491 عيادة متخصصة و"الملك سعود" تتصدر

تسهم الجامعات السعودية ضمن مبادرات وزارة التعليم المجتمعية، في الحملة الوطنية لمنح اللقاحات ضد فيروس كورونا، إذ افتتحت جميع الجامعات عيادات لتقديم اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع، ما عدا جامعتي شقراء والملك فيصل، فلم تشارك تلك الجامعتان بتقديم اللقاح رغم وجود كليات للطب والعلوم الطبية والصحية بهما.

وتفصيلاً، تكثف وزارة التعليم جهودها في مواكبة توجه الدولة في القضاء على وباء كورونا والحد من انتشاره، والاستعداد للعودة للدراسة مع بداية العام الدراسي، حيث وجهت الجامعات بالمشاركة الفاعلة في حملة التطعيم ضد الفيروس.

وبادرت الجامعات السعودية بالمساهمة والمشاركة في حملة التطعيم من خلال افتتاح 35 مركزاً في 25 جامعة سعودية، تضم 491 عيادة متخصصة في التعطيم، مدعومة بأكثر من 2000 من الكوادر البشرية المدربة، ليكون حصيلة تلك الجهود تنفيذ 60700 جرعة يومية على مستوى مناطق المملكة .

ووفق البيان الذي نشره حساب وزارة التعليم، تصدرت جامعة الملك سعود الجامعات السعودية من خلال عدد المراكز التي تقدم اللقاح، حيث افتتحت 4 مراكز متخصصة للتطعيم، فيما جاءت جامعات الملك عبدالعزيز وجازان ونجران في المركز الثاني بافتتاح كل واحدة منها 3 مراكز للتطعيم، وجاء في المركز الثالث جامعة الباحة بافتتاحها مركزين للتطعيم، أما بقية الجامعات فشاركت كل جامعة بمركز واحد للتطعيم.

وانفردت جامعتا شقراء والملك فيصل بعدم المشاركة في حملة التطعيم، حيث لم تفتتح تلك الجامعتان أي مركز لتقديم اللقاح، رغم وجود كليات طب وكليات طبية وصحية بتلك الجامعتين، فجامعة شقراء تضم كليتين للطب وكليات للعلوم الطبية، فيما تضم جامعة الملك فيصل كلية للطب وكلية العلوم الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
35 مركزاً للقاحات كورونا بالجامعات.. و"شقراء" و"الملك فيصل" صفر مشاركة
سبق

تسهم الجامعات السعودية ضمن مبادرات وزارة التعليم المجتمعية، في الحملة الوطنية لمنح اللقاحات ضد فيروس كورونا، إذ افتتحت جميع الجامعات عيادات لتقديم اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع، ما عدا جامعتي شقراء والملك فيصل، فلم تشارك تلك الجامعتان بتقديم اللقاح رغم وجود كليات للطب والعلوم الطبية والصحية بهما.

وتفصيلاً، تكثف وزارة التعليم جهودها في مواكبة توجه الدولة في القضاء على وباء كورونا والحد من انتشاره، والاستعداد للعودة للدراسة مع بداية العام الدراسي، حيث وجهت الجامعات بالمشاركة الفاعلة في حملة التطعيم ضد الفيروس.

وبادرت الجامعات السعودية بالمساهمة والمشاركة في حملة التطعيم من خلال افتتاح 35 مركزاً في 25 جامعة سعودية، تضم 491 عيادة متخصصة في التعطيم، مدعومة بأكثر من 2000 من الكوادر البشرية المدربة، ليكون حصيلة تلك الجهود تنفيذ 60700 جرعة يومية على مستوى مناطق المملكة .

ووفق البيان الذي نشره حساب وزارة التعليم، تصدرت جامعة الملك سعود الجامعات السعودية من خلال عدد المراكز التي تقدم اللقاح، حيث افتتحت 4 مراكز متخصصة للتطعيم، فيما جاءت جامعات الملك عبدالعزيز وجازان ونجران في المركز الثاني بافتتاح كل واحدة منها 3 مراكز للتطعيم، وجاء في المركز الثالث جامعة الباحة بافتتاحها مركزين للتطعيم، أما بقية الجامعات فشاركت كل جامعة بمركز واحد للتطعيم.

وانفردت جامعتا شقراء والملك فيصل بعدم المشاركة في حملة التطعيم، حيث لم تفتتح تلك الجامعتان أي مركز لتقديم اللقاح، رغم وجود كليات طب وكليات طبية وصحية بتلك الجامعتين، فجامعة شقراء تضم كليتين للطب وكليات للعلوم الطبية، فيما تضم جامعة الملك فيصل كلية للطب وكلية العلوم الصحية.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:39 PM

35 مركزاً للقاحات كورونا بالجامعات.. و"شقراء" و"الملك فيصل" صفر مشاركة

أكثر من 60 ألف جرعة يومية عبر 491 عيادة متخصصة و"الملك سعود" تتصدر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,096

تسهم الجامعات السعودية ضمن مبادرات وزارة التعليم المجتمعية، في الحملة الوطنية لمنح اللقاحات ضد فيروس كورونا، إذ افتتحت جميع الجامعات عيادات لتقديم اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع، ما عدا جامعتي شقراء والملك فيصل، فلم تشارك تلك الجامعتان بتقديم اللقاح رغم وجود كليات للطب والعلوم الطبية والصحية بهما.

وتفصيلاً، تكثف وزارة التعليم جهودها في مواكبة توجه الدولة في القضاء على وباء كورونا والحد من انتشاره، والاستعداد للعودة للدراسة مع بداية العام الدراسي، حيث وجهت الجامعات بالمشاركة الفاعلة في حملة التطعيم ضد الفيروس.

وبادرت الجامعات السعودية بالمساهمة والمشاركة في حملة التطعيم من خلال افتتاح 35 مركزاً في 25 جامعة سعودية، تضم 491 عيادة متخصصة في التعطيم، مدعومة بأكثر من 2000 من الكوادر البشرية المدربة، ليكون حصيلة تلك الجهود تنفيذ 60700 جرعة يومية على مستوى مناطق المملكة .

ووفق البيان الذي نشره حساب وزارة التعليم، تصدرت جامعة الملك سعود الجامعات السعودية من خلال عدد المراكز التي تقدم اللقاح، حيث افتتحت 4 مراكز متخصصة للتطعيم، فيما جاءت جامعات الملك عبدالعزيز وجازان ونجران في المركز الثاني بافتتاح كل واحدة منها 3 مراكز للتطعيم، وجاء في المركز الثالث جامعة الباحة بافتتاحها مركزين للتطعيم، أما بقية الجامعات فشاركت كل جامعة بمركز واحد للتطعيم.

وانفردت جامعتا شقراء والملك فيصل بعدم المشاركة في حملة التطعيم، حيث لم تفتتح تلك الجامعتان أي مركز لتقديم اللقاح، رغم وجود كليات طب وكليات طبية وصحية بتلك الجامعتين، فجامعة شقراء تضم كليتين للطب وكليات للعلوم الطبية، فيما تضم جامعة الملك فيصل كلية للطب وكلية العلوم الصحية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,510
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,023

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة