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"قرقاش": نجدد من الإمارات موقف قيادتنا الداعم للرياض في التحدي المشترك

قال إن السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، مساء الثلاثاء، إن السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح "قرقاش" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن هذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية".

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية :"من الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركًا".

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحافي في جدة اليوم الثلاثاء، إن "إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو".

وأكد لـ"العربية" أنه لا اجتماع عاجلاً لمنظمة أوبك. وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن "أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر"، موضحًا أن "آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن "صادرات السعودية النفطية، ودخلها من هذه الصادرات للشهر الحالي لن تتأثر بالاعتداءات"، مؤكدًا أن شركة أرامكو السعودية " سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم، خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يوميًا نهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يوميًا نهاية نوفمبر المقبل".

وأضاف أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مؤكدًا أن السعودية ستصون دورها كمورد آمن لأسواق النفط العالمية. وأكد أنه لم تتأثر إمدادات السوق المحلية بعد العدوان.

وشدد وزير الطاقة على أن الاعتداء يمثل استهدافًا لسوق الطاقة العالمية وليس السعودية وحدها، مؤكدًا أن صادرات السعودية لن تنخفض هذا الشهر، وبالتالي الدخل لن ينخفض، وقال "نعمل على معرفة العقل المدبر وراء الهجمات"، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فريق دولي مدعوم من الأمم المتحدة للتحقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قرقاش": نجدد من الإمارات موقف قيادتنا الداعم للرياض في التحدي المشترك
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، مساء الثلاثاء، إن السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح "قرقاش" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن هذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية".

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية :"من الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركًا".

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحافي في جدة اليوم الثلاثاء، إن "إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو".

وأكد لـ"العربية" أنه لا اجتماع عاجلاً لمنظمة أوبك. وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن "أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر"، موضحًا أن "آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن "صادرات السعودية النفطية، ودخلها من هذه الصادرات للشهر الحالي لن تتأثر بالاعتداءات"، مؤكدًا أن شركة أرامكو السعودية " سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم، خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يوميًا نهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يوميًا نهاية نوفمبر المقبل".

وأضاف أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مؤكدًا أن السعودية ستصون دورها كمورد آمن لأسواق النفط العالمية. وأكد أنه لم تتأثر إمدادات السوق المحلية بعد العدوان.

وشدد وزير الطاقة على أن الاعتداء يمثل استهدافًا لسوق الطاقة العالمية وليس السعودية وحدها، مؤكدًا أن صادرات السعودية لن تنخفض هذا الشهر، وبالتالي الدخل لن ينخفض، وقال "نعمل على معرفة العقل المدبر وراء الهجمات"، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فريق دولي مدعوم من الأمم المتحدة للتحقيق.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
01:07 AM

"قرقاش": نجدد من الإمارات موقف قيادتنا الداعم للرياض في التحدي المشترك

قال إن السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، مساء الثلاثاء، إن السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح "قرقاش" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن هذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية".

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية :"من الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركًا".

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحافي في جدة اليوم الثلاثاء، إن "إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو".

وأكد لـ"العربية" أنه لا اجتماع عاجلاً لمنظمة أوبك. وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن "أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر"، موضحًا أن "آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن "صادرات السعودية النفطية، ودخلها من هذه الصادرات للشهر الحالي لن تتأثر بالاعتداءات"، مؤكدًا أن شركة أرامكو السعودية " سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم، خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يوميًا نهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يوميًا نهاية نوفمبر المقبل".

وأضاف أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مؤكدًا أن السعودية ستصون دورها كمورد آمن لأسواق النفط العالمية. وأكد أنه لم تتأثر إمدادات السوق المحلية بعد العدوان.

وشدد وزير الطاقة على أن الاعتداء يمثل استهدافًا لسوق الطاقة العالمية وليس السعودية وحدها، مؤكدًا أن صادرات السعودية لن تنخفض هذا الشهر، وبالتالي الدخل لن ينخفض، وقال "نعمل على معرفة العقل المدبر وراء الهجمات"، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فريق دولي مدعوم من الأمم المتحدة للتحقيق.

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