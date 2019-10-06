شاهد.. الاتحاد العربي يحدّد مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة محمد السادس

أزاح الاتحاد العربي لكرة القدم، الستار عن مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بعد أنْ سحبت القرعة ظهر الأمس.



وتقرّر أن يلعب فريق الشباب مع نظيره شباب الأردن ذهابًا 28 أكتوبر في الرياض، على أن تقام مباراة الإياب 8 نوفمبر في عمان.



أما الاتحاد الذي سيواجه الوصل الإماراتي، فسيلتقيان ذهابًا في زعبيل عند الثالث والعشرين من شهر أكتوبر، على أن يلعبا إيابًا في جدة عند الرابع من شهر نوفمبر المقبل.