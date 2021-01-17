بالفيديو.. مسمار يتسبب بإصابة مروعة للاعب في الدوري المكسيكي

تعرض مدافع نادي نيكاكسا المكسيكي أوناي بيلباو لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه في مواجهة أتلتيكو سان لويس، أمس السبت، بالدوري المكسيكي لكرة القدم.

وشهدت المباراة حدثاً مؤلماً في الدقيقة 78 عندما حاول أوناي تغطية الكرة عن خصمه بجسده لكنه سقط بعد الالتحام بين اللاعبين على الأرض خارج حدود الملعب واصطدمت ركبته بمسمار كان يحمل إحدى اللافتات الإعلانية.

و لسوء حظ اللاعب فقد مزق المسمار المعدني الحاد ركبته مما جعله غير قادر على مواصلة المباراة ليتم استبداله، ومع ذلك تمكن فريقه من إنهاء اللقاء لمصلحته بهدف دون رد بفضل ركلة جزاء في الدقيقة 90.



يذكر أن أوناي انضم إلى الفريق الموسم الماضي، وسبق له اللعب بقميص أتلتيكو سان لويس.