مناطق الجنوب تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جازان الأكثر بحالات التعافي.. وبيش تتصدر في الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن مناطق جنوب المملكة سجلت، 38 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وشهدت مدينة بيش بمنطقة جازان أعلى رقم للإصابات والتعافي في الجنوب، حيث بلغت إصاباتها 658 وحالات التعافي فيها 190 حالة حتى اليوم.

وسجلت محايل عسير 11 حالة ومدينة بيش بجازان 7 حالات وبيشة بعسير 6 حالات وقرعه في الباحة 6 وخميس مشيط 3 وشرورة بنجران 3 وأبها حالة واحدة والطوال بجازان حالة واحدة .

ووفق بيانات موقع وزارة الصحة، حتى أمس، فقد سجلت جازان أعلى معدل حالات التعافي بمناطق جنوب السعودية فيما سجلت مدينة بيش أعلى معدل إصابة في الجنوب.

وتعود تلك الإصابات في معظمها إلى عمالة وافدة في إسكانات العمال بسبب المخالطة مع مصابين.