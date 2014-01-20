5 درجات في القريات و30 في جازان .. "المسند": الموجة الباردة ليست الأخيرة!

كشف عن توقعاته للحالة المطرية خلال الأيام الخمسة المقبلة .. وقال: الكتلة تتراجع

سجّلت درجات الحرارة ما بين الشمال والجنوب السعودي، اليوم، وتحديداً عند الساعة 11 صباحاً، تفاوتاً وصل إلى 25 درجة مئوية؛ حيث سجّلت درجة الحرارة في القريات 5 درجات مئوية، في حين سجّلت في جازان 30 درجة مئوية، وفق ما نقله أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند.

وقال "المسند"؛ عن هذا التفاوت: "هذا يعكس بالضرورة المساحة الشاسعة الواسعة للسعودية؛ إذ تحتضن نحو 15 درجة عرضية من الجنوب إلى الشمال".

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا اليوم، قال "المسند"؛ مغرِّداً على حسابه في "تويتر": "تبدأ الكتلة الباردة بالتراجع والتقلص، ومن ثَم تشرع درجة الحرارة في الارتفاع التدريجي الطفيف، وهذا لا يعني بالضرورة -والله أعلم- أن الموجة الباردة الأخيرة هي الأخيرة".

وقال قبلها: "اليوم استقرار جوي عام، والكتلة الهوائية الباردة ما زالت مسيطرة على معظم أرجاء #السعودية، ومرتفع جوي Hيسيطر على الأجواء حتى حين، لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة، هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة، حائل، والجوف، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية يمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.