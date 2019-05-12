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بدءًا من غد.. ديوان المظالم: استئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد

تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية.. في عموم المحاكم وفق خطة مرحلية للتقاضي

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بُعد في عموم محاكم ديوان المظالم، وفق خطة مرحلية للتقاضي الإلكتروني؛ بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك في إتمامٍ لمنهجية تحول قضاء ديوان المظالم إلى تقاضٍ إلكترونيٍ متكامل، ولإحداث نقلة متطورة لأساليب التقاضي الإلكتروني على نحوٍٍ متميز يجعل من الخدمات القضائية أكثر يسرًا وسهولة، تزامنًا مع ما صدرت به توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى المحافظة على الصحة العامة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد، واستكمال أداء الأعمال عن بعد، وتحقيقًا لمستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 29175 وتاريخ 24 /6/ 1438هـ.

وجرى الإعداد للخطة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة؛ حيث تم عمل جميع الاختبارات التجريبية لبيئتها الفعلية من قبل متخصصين بالمجال التقني وأمن المعلومات، وفرق عمل موسعة تم تزويدها بأهم المتطلبات والإمكانيات اللوجستية والمادية، مع الإعداد لخطط ودراسات تفصيلية، تبلورت نتائجها في خطة تقنية إلكترونية شاملة لتنفيذ وتسريع وتيرة إنجاز أعمال التقاضي عن بعد، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين في السلك القضائي ومعاونيهم للتأكد من جاهزيتهم لبدء التنفيذ وانطلاق المرحلة الجديدة في منظومة التقاضي الإلكتروني.

وأوكل قرار مهام الإشراف على مراحل تنفيذ الخطة القضائية لسير أعمال التقاضي الإلكتروني، إلى فضيلة نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، كما تضمن القرار آلية متابعة الأعمال والإشراف عليها، ومعالجة ما يطرأ ويستجد لعموم الأوضاع التقنية والتنسيق مع رؤساء محاكم الديوان لبدء مرحلة التنفيذ، وبما يضمن جودة المخرجات.

يذكر أن مجلس القضاء الإداري برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أصدر قراره في وقت سابق الأسبوع الماضي بالموافقة على أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية إلكترونيًّا.

ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدءًا من غد.. ديوان المظالم: استئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد
سبق

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بُعد في عموم محاكم ديوان المظالم، وفق خطة مرحلية للتقاضي الإلكتروني؛ بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك في إتمامٍ لمنهجية تحول قضاء ديوان المظالم إلى تقاضٍ إلكترونيٍ متكامل، ولإحداث نقلة متطورة لأساليب التقاضي الإلكتروني على نحوٍٍ متميز يجعل من الخدمات القضائية أكثر يسرًا وسهولة، تزامنًا مع ما صدرت به توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى المحافظة على الصحة العامة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد، واستكمال أداء الأعمال عن بعد، وتحقيقًا لمستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 29175 وتاريخ 24 /6/ 1438هـ.

وجرى الإعداد للخطة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة؛ حيث تم عمل جميع الاختبارات التجريبية لبيئتها الفعلية من قبل متخصصين بالمجال التقني وأمن المعلومات، وفرق عمل موسعة تم تزويدها بأهم المتطلبات والإمكانيات اللوجستية والمادية، مع الإعداد لخطط ودراسات تفصيلية، تبلورت نتائجها في خطة تقنية إلكترونية شاملة لتنفيذ وتسريع وتيرة إنجاز أعمال التقاضي عن بعد، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين في السلك القضائي ومعاونيهم للتأكد من جاهزيتهم لبدء التنفيذ وانطلاق المرحلة الجديدة في منظومة التقاضي الإلكتروني.

وأوكل قرار مهام الإشراف على مراحل تنفيذ الخطة القضائية لسير أعمال التقاضي الإلكتروني، إلى فضيلة نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، كما تضمن القرار آلية متابعة الأعمال والإشراف عليها، ومعالجة ما يطرأ ويستجد لعموم الأوضاع التقنية والتنسيق مع رؤساء محاكم الديوان لبدء مرحلة التنفيذ، وبما يضمن جودة المخرجات.

يذكر أن مجلس القضاء الإداري برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أصدر قراره في وقت سابق الأسبوع الماضي بالموافقة على أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية إلكترونيًّا.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
06:51 PM

بدءًا من غد.. ديوان المظالم: استئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد

تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية.. في عموم المحاكم وفق خطة مرحلية للتقاضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بُعد في عموم محاكم ديوان المظالم، وفق خطة مرحلية للتقاضي الإلكتروني؛ بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك في إتمامٍ لمنهجية تحول قضاء ديوان المظالم إلى تقاضٍ إلكترونيٍ متكامل، ولإحداث نقلة متطورة لأساليب التقاضي الإلكتروني على نحوٍٍ متميز يجعل من الخدمات القضائية أكثر يسرًا وسهولة، تزامنًا مع ما صدرت به توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى المحافظة على الصحة العامة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد، واستكمال أداء الأعمال عن بعد، وتحقيقًا لمستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 29175 وتاريخ 24 /6/ 1438هـ.

وجرى الإعداد للخطة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة؛ حيث تم عمل جميع الاختبارات التجريبية لبيئتها الفعلية من قبل متخصصين بالمجال التقني وأمن المعلومات، وفرق عمل موسعة تم تزويدها بأهم المتطلبات والإمكانيات اللوجستية والمادية، مع الإعداد لخطط ودراسات تفصيلية، تبلورت نتائجها في خطة تقنية إلكترونية شاملة لتنفيذ وتسريع وتيرة إنجاز أعمال التقاضي عن بعد، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين في السلك القضائي ومعاونيهم للتأكد من جاهزيتهم لبدء التنفيذ وانطلاق المرحلة الجديدة في منظومة التقاضي الإلكتروني.

وأوكل قرار مهام الإشراف على مراحل تنفيذ الخطة القضائية لسير أعمال التقاضي الإلكتروني، إلى فضيلة نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، كما تضمن القرار آلية متابعة الأعمال والإشراف عليها، ومعالجة ما يطرأ ويستجد لعموم الأوضاع التقنية والتنسيق مع رؤساء محاكم الديوان لبدء مرحلة التنفيذ، وبما يضمن جودة المخرجات.

يذكر أن مجلس القضاء الإداري برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أصدر قراره في وقت سابق الأسبوع الماضي بالموافقة على أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية إلكترونيًّا.

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