"ملحق أوروبي" ناري للمونديال.. صراع بين 12 منتخبًا بينها البرتغال وإيطاليا

عقب تأهل أول 10 منتخبات مباشرة للمونديال بتصدر مجموعاتها في التصفيات

شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي انتهت مؤخرًا بتأهل 10 منتخبات أوروبية إلى المونديال، بعد تصدر مجموعاتها في التصفيات، وهي: (صربيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وبلجيكا، والدنمارك، وهولندا، وكرواتيا، وإنجلترا، وألمانيا)؛ شهدت مفاجآت كبيرة بعدم تأهل منتخبات لها تاريخ في كرة القدم.

وتتجه الأنظار إلى مواجهات الملحق التي تقام في صيغة جديدة تُعتمد لأول مرة؛ حيث يتنافس 12 منتخبًا على آخر 3 بطاقات للتأهل عن أوروبا للحدث الكروي الأهم عالميًّا.

وتضم قائمة الـ12 منتخبًا ثاني كل مجموعة من المجموعات العشرة، بالإضافة إلى منتخبي النمسا والتشيك من دوري الأمم الأوروبية؛ لتكون منتخبات الملحق هي: (إيطاليا، والبرتغال، وتركيا، وويلز، وروسيا، واسكتلندا، وبولندا، والسويد التشيك، والنمسا، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا).

وبالطبع زاد الاهتمام بمواجهات الملحق مع وجود منتخبات عريقة في السباق مثل منتخب إيطاليا (بطل أوروبا)، والبرتغال برفقة قائدها كريستيانو رونالدو، إضافة إلى السويد بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش، وبولندا بقيادة نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفقًا لتصنيف منتخبات الملحق الأوروبي؛ فقد تم تقسيم المنتخبات إلى فئتين، تضم الأولى منها منتخبات: البرتغال، واسكتلندا، وإيطاليا، وروسيا، والسويد، وويلز؛ بينما تضم الفئة الثانية كلًّا من تركيا، وبولندا، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا، والنمسا، والتشيك.

ويتم تقسيم المنتخبات الاثني عشر على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات (2 من المجموعة الأولى و2 من المجموعة الثانية).

وتشهد كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباراتي نصف نهائي، على أن تقام مباراة نهائية بين الفائز في كل لقاء، لحصد بطاقة التأهل.

وتحظى المنتخبات التي حصلت على أكبر عدد من النقاط في التصفيات، بفرصة استقبال خصمها في مباريات نصف النهائي؛ في حين يتحدد المنتخب الذي يستقبل ضيفه في النهائي عبر القرعة.

وستُجرى قرعة مباريات الملحق الأوروبي يوم 26 نوفمبر الجاري، في زيورخ بسويسرا.

وتقام مواجهات الدور نصف النهائي للملحق الأوروبي يومي 24 و25 مارس المقبلين، والمواجهات النهائية لحصد بطاقات التأهل الثلاث يومي 28 و29 من نفس الشهر.