خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2440 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و102 وفاة.
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.711.569 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 89687 حالة وفاة.
سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2440 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و102 وفاة.
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.711.569 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 89687 حالة وفاة.
سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2440 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و102 وفاة.
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.711.569 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 89687 حالة وفاة.
سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2440 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و102 وفاة.
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.711.569 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 89687 حالة وفاة.