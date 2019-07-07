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ترقية مدير ومساعد سجن الملز إلى رِتبتي "عقيد"

يتلقّى كل من مدير الإدارة العامة لسجن الملز المقدّم "خالد بن مطلق العتيبي"، ومساعد مدير الإدارة العامة لسجن الملز المقدم "محمد بن عبيد العتيبي" التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيتهما إلى رتبة "عقيد".

وعبّرا عن شكرهما بصدور الأمر السامي بترقيتهما، داعين الله أن يجعلها عوناً لهما على طاعته.

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ترقية مدير ومساعد سجن الملز إلى رِتبتي "عقيد"
سبق

يتلقّى كل من مدير الإدارة العامة لسجن الملز المقدّم "خالد بن مطلق العتيبي"، ومساعد مدير الإدارة العامة لسجن الملز المقدم "محمد بن عبيد العتيبي" التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيتهما إلى رتبة "عقيد".

وعبّرا عن شكرهما بصدور الأمر السامي بترقيتهما، داعين الله أن يجعلها عوناً لهما على طاعته.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
03:49 PM

ترقية مدير ومساعد سجن الملز إلى رِتبتي "عقيد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقّى كل من مدير الإدارة العامة لسجن الملز المقدّم "خالد بن مطلق العتيبي"، ومساعد مدير الإدارة العامة لسجن الملز المقدم "محمد بن عبيد العتيبي" التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيتهما إلى رتبة "عقيد".

وعبّرا عن شكرهما بصدور الأمر السامي بترقيتهما، داعين الله أن يجعلها عوناً لهما على طاعته.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,718
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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32,538
29 مليار ..

29 مليار ..

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