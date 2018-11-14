أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

قبل افتتاحه مركز إسعاف القاعد

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمكتبه بقصر أجا رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم الذي يزور المنطقة، ويفتتح مركز إسعاف القاعد 30 كلم شمال حائل، بإمكانات طبية وفنية وبشرية متكاملة.



وناقش أمير حائل مع "القاسم" آلية تطوير الخدمات الإسعافية في كافة محافظات ومدن وقرى المنطقة إلى الأفضل حاثاً على مضاعفة الجهود.



من جانبه أعرب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم عن شكره لأمير منطقة حائل ونائبه على ما يجده فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي من دعم ومساندة، مؤكداً اهتمام الهيئة بتلبية كافة احتياجات المنطقة، مشيراً إلى افتتاح عدد من المراكز الجديدة التي ستسهم بتقديم خدمات أفضل وأن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإنجاز والعمل النوعي بإذن الله.



حضر اللقاء مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحيا وعدد من المسؤولين.