مودّة وتقارب وفرص.. "مشعل بن ماجد" يؤكد أهمية مراكز الأحياء في جدة

استقبل رئيس المجلس الفرعي للجمعية واطلع على تقرير لأبرز مبادراتها

استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور سليمان موصلي، وأعضاء اللجنة.

وقدّم "موصلي" تقريراً يتضمن أداء الجمعية، وأبرز مبادراتها المنفّذة خلال الفترة الماضية ومساهمتها في جائحة كورونا المستجد انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستحقة وتشكيل الفرق التطوعية للمساهمة في مهام واجباتها المختلفة، إضافة للبرامج الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات باستخدام المنصات الإلكترونية.

واطلع محافظ جدة على إنجازات الجمعية للعام الماضي، مستمعاً لشرح موجز عن مشروع حديقة حي الشاطئ، تحت مساحة تتجاوز أربعة آلاف متر مربع وهي أحد المشاريع النموذجية الجديدة للجمعية، وتتضمن مسجداً وملاعب للأطفال مفتوحة ومغلقة.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد أن الجمعية أسهمت بإيجاد المودة والتقارب بين السكان وإتاحة فرص متنوعة للتنمية الاجتماعية في ظل عطاء الشباب والشابات المتطوعين خلال جائحة كورونا المستجد والذين كانوا نموذجاً مشرفاً للإنسان السعودي، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة المتعاونين في أعمال الخير.