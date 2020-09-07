“الهلال الأحمر” بالباحة يشارك بمهرجان الرمان وينوه باتخاذ تدابير كورونا

استقبل زواره بفرقتين إسعافية و20 متطوع ومتطوعة.

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بمهرجان الرمان الوطني في نسخته التاسعة، والذي رعاه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ويستمر لمدة أسبوع بمفرق بيدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن فرق الهلال الأحمر الميدانية والتطوعية انتشرت في موقع المهرجان والذي استقبل زواره بفرقتين إسعافية و20 متطوع ومتطوعة.

وأضاف الزهراني أنَّ فرع الهيئة نفذ توجيه المدير العام خالد محمد الغامدي، بالمشاركة بركن توعوي تثقيفي وفرقتين إسعافيتين بجانب القيادة الميدانية، تزامناً مع انطلاق الفعاليات، بمشاركة إدارة التطوع، وتقديم الخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيف بالمهرجان.

من جانبه استقبل مدير عام الفرع صاحب السمو الملكي في الركن التوعوي المصاحب للمهرجان وتم الشرح لأمير المنطقة عن نشاطات الهيئة.





ونوه الزهراني بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا بالتباعد ولبس الكمامات، متمنياً للجميع السلامة..