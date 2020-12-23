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"التخصصات الصحية" تدعم القطاع بـ250 خريجًا وخريجة من برنامج "الترميز"

أحد برامج الأكاديمية الصحية لتأهيل قوى عاملة متخصصة للانخراط في السوق

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، بأكثر من 250 خريجًا وخريجة يمثلون الدفعة الأولى من برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي؛ وذلك خلال حفل التخرج الذي نظّمته الهيئة افتراضيًّا.

ويُعد برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف، الذي أشرفت على تنفيذه الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي، واحدًا من برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة متخصصة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في سوق العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده: إن برنامج الترميز الطبي وبرامج نظم وإدارة البرامج الصحية والمعلوماتية الصحية، هي في قلب برامج التحول الصحي في مملكتنا وجميع دول العالم.

وأعرَبَ عن فخره بتخريج هذه الدفعة المتخصصة في هذا المجال التي سيكون نفعها للقطاع الصحي بالمملكة، وسيكون دورها كبيرًا في التحول الصحي.

وقدّم "عبده" شكره للجهات المشاركة على جهودها في نجاح عملية التدريب والدور الفعال الذي قامت به الجهات الراعية لهذا البرنامج والشركاء في وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي ودعمهم غير المحدود في سبيل نجاح هذا البرنامج؛ مهنئًا الخريجين والخريجات على النجاح والتخرج؛ متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية خدمةً لبلادنا ومساهمةً في صناعة مستقبل واعد يحقق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد أبرمت اتفاقيات تدريبية مع شركاء في أفضل القطاعات الصحية ذات الخبرة تهدف إلى تنفيذ البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف؛ وذلك تحت إشراف وزارة الصحة؛ حيث جرى تدريبهم في سبعة مراكز تدريبية تنوعت بين القطاع الحكومي والخاص، في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصات الصحية" تدعم القطاع بـ250 خريجًا وخريجة من برنامج "الترميز"
سبق

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، بأكثر من 250 خريجًا وخريجة يمثلون الدفعة الأولى من برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي؛ وذلك خلال حفل التخرج الذي نظّمته الهيئة افتراضيًّا.

ويُعد برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف، الذي أشرفت على تنفيذه الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي، واحدًا من برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة متخصصة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في سوق العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده: إن برنامج الترميز الطبي وبرامج نظم وإدارة البرامج الصحية والمعلوماتية الصحية، هي في قلب برامج التحول الصحي في مملكتنا وجميع دول العالم.

وأعرَبَ عن فخره بتخريج هذه الدفعة المتخصصة في هذا المجال التي سيكون نفعها للقطاع الصحي بالمملكة، وسيكون دورها كبيرًا في التحول الصحي.

وقدّم "عبده" شكره للجهات المشاركة على جهودها في نجاح عملية التدريب والدور الفعال الذي قامت به الجهات الراعية لهذا البرنامج والشركاء في وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي ودعمهم غير المحدود في سبيل نجاح هذا البرنامج؛ مهنئًا الخريجين والخريجات على النجاح والتخرج؛ متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية خدمةً لبلادنا ومساهمةً في صناعة مستقبل واعد يحقق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد أبرمت اتفاقيات تدريبية مع شركاء في أفضل القطاعات الصحية ذات الخبرة تهدف إلى تنفيذ البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف؛ وذلك تحت إشراف وزارة الصحة؛ حيث جرى تدريبهم في سبعة مراكز تدريبية تنوعت بين القطاع الحكومي والخاص، في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
12:31 PM

"التخصصات الصحية" تدعم القطاع بـ250 خريجًا وخريجة من برنامج "الترميز"

أحد برامج الأكاديمية الصحية لتأهيل قوى عاملة متخصصة للانخراط في السوق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، بأكثر من 250 خريجًا وخريجة يمثلون الدفعة الأولى من برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي؛ وذلك خلال حفل التخرج الذي نظّمته الهيئة افتراضيًّا.

ويُعد برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف، الذي أشرفت على تنفيذه الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي، واحدًا من برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة متخصصة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في سوق العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده: إن برنامج الترميز الطبي وبرامج نظم وإدارة البرامج الصحية والمعلوماتية الصحية، هي في قلب برامج التحول الصحي في مملكتنا وجميع دول العالم.

وأعرَبَ عن فخره بتخريج هذه الدفعة المتخصصة في هذا المجال التي سيكون نفعها للقطاع الصحي بالمملكة، وسيكون دورها كبيرًا في التحول الصحي.

وقدّم "عبده" شكره للجهات المشاركة على جهودها في نجاح عملية التدريب والدور الفعال الذي قامت به الجهات الراعية لهذا البرنامج والشركاء في وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي ودعمهم غير المحدود في سبيل نجاح هذا البرنامج؛ مهنئًا الخريجين والخريجات على النجاح والتخرج؛ متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية خدمةً لبلادنا ومساهمةً في صناعة مستقبل واعد يحقق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد أبرمت اتفاقيات تدريبية مع شركاء في أفضل القطاعات الصحية ذات الخبرة تهدف إلى تنفيذ البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف؛ وذلك تحت إشراف وزارة الصحة؛ حيث جرى تدريبهم في سبعة مراكز تدريبية تنوعت بين القطاع الحكومي والخاص، في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة.

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