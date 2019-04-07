أمانة الطائف تسجل رقمًا قياسيًا لزوار مهرجان الورد بمنتزه الردف

دشنه "الميموني".. وتوزيع 4 آلاف شتلة زهور وورود مجانًا على المرتادين

سجلت بوابات منتزه الردف بالطائف، أكبر نسبة دخول للمنتزه من الزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة (خلال 3 أيام) لفعاليات مهرجان الورد الطائفي "15" التي تُقام برعاية أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ودشنها محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

وتم تسجيل رقم قياسي هو الأول من نوعه على مستوى مهرجانات الورد منذ انطلاقتها حتى تم إقفال بوابات المنتزه مؤقتًا بعد امتلائه بالزوار لفترات متباينة (مساحة المنتزه 560 ألف متر مربع)، وأبانت الأمانة أنها ستعلن الرقم النهائي للإقبال في نهاية المهرجان الحالي.

وقد وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، فرق العمل بالمهرجان بتذليل كل العقبات أمام الزوار والتسهيل عليهم حتى يستمتعوا بالأنشطة والبرامج التي تنفذها الأمانة بالتنسيق مع مجلس التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وكل الشركاء.

وتفقد الأمين المنتزه واطلع على مستوى الإقبال على الفعاليات والتي جذبت الزوار، وشملت أركان التراث الشعبي والأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات وأجنحة معرض الإدارات الحكومية المشاركة في مبنى البيئة والإنسان، والمحال والأكشاك المخصصة لمزارعي الورد ومنتجاته.

كما استحوذت سجادة الزهور والورود في المنتزه، وحديقة الفراولة وحديقة الفراشات والمشتل الزراعي وحديقة الطيور، ومسرح الأسرة والطفل وفقرات النافورة التفاعلية وعروض الليزر ونافورة اللهب على نسبة كبيرة من الجمهور الزائر من كل مناطق المملكة.

وأسهمت الهيئة العامة للرياضة في إقامة مسابقة تلوين رسوم الأطفال ومسابقة دوري كرة القدم (بلاي ستيشن) مع توزيع الجوائز على المشاركين الفائزين وهدايا للمشاركين بالفقرات المسرحية.

ولقيت أكشاك عرض منتجات الورد المخصصة لمزارعي الورد الطائفي إقبالاً كثيفًا من الزوار لشراء الورد الطائفي الغض ومنتجاته العطرية المختلفة، مما يشكل دعمًا مهمًا لهذا المنتج الزراعي المميز الذي تشتهر به المحافظة، وترافق الإقبال مع عرض حي (لمصنع راشد القرشي) لتقطير دهن وماء الورد العطري بالطريقة التقليدية التي مازالت تستخدمها المعامل المحيطة ببساتين الورد بالمرتفعات حتى الآن.

ولوحظ الإقبال على المأكولات الشعبية في أركان للأسر المنتجة، بالإضافة إلى المنتجات الحرفية التي تميزت بدقة صنعها من قِبل الحرفيين والحرفيات، والألعاب التراثية القديمة، كما شاركت أحد أكبر المتاحف الشخصية في المملكة (متحف الشريف) في المهرجان من خلال السيارات القديمة والخيمة التراثية بكل مكوناتها، وطرق الزراعة التقليدية.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالأمانة فايز بن سعد الثبيتي، أن الأمانة وزعت أكثر من أربعة آلاف شتلة وباقة للزهور والورود على الزوار، وستستمر في توزيع الشتلات الزراعية مجانًا طوال أيام المهرجان، كما وزعت على زوار معرضها المطويات والكتيبات التعريفية بطرق الاهتمام بالشجرة وزراعة الحدائق المنزلية ورعاية نباتات الظل وتشجيع النشء على الحفاظ على الأشجار.

وأشاد بدور الشريك الاستراتيجي للأمانة في المهرجان (شركة الاتصالات السعودية)، والتي دعمت المهرجان وأضافت أبراجًا جديدة لتقوية الشبكة في الموقع، ومساندة جهود التنظيم والإعداد.