رزق صالح إبراهيم النهابي بمولود اتفق هو وزوجته على تسميته "عُدي"، جعله الله من مواليد السعادة وأقرّ به أعين والديه.
صالح النهابي يُرزق بـ"عدي"
رزق صالح إبراهيم النهابي بمولود اتفق هو وزوجته على تسميته "عُدي"، جعله الله من مواليد السعادة وأقرّ به أعين والديه.
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صالح النهابي يُرزق بـ"عدي"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-11
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
06:16 PM
صالح النهابي يُرزق بـ"عدي"
رزق صالح إبراهيم النهابي بمولود اتفق هو وزوجته على تسميته "عُدي"، جعله الله من مواليد السعادة وأقرّ به أعين والديه.
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