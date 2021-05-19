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حصول الزائرين للمملكة على لقاح كورونا.. "الصحة" توضح

إجمالي عدد الجرعات المعطاة في السعودية بلغ أكثر من 12 مليوناً

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن لقاح كورونا متاح حاليا للمواطنين والمقيمين فقط؛ موضحة أنه في حالة أيّ مستجدات سيتم الإعلان عنها.

جاء ذلك في معرض رد حساب الصحة 937 على تويتر التابع للوزارة على أحد السائلين والذي قال "كيف تأخذ زوجتي لقاح كورونا وهي في زيارة عائلية؟"، ليوضح الحساب الرسمي قائلاً: حاليا اللقاح متاح للمواطن والمقيم، في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر المنصة الرسمية لوزارة الصحة".

يُذكر أن أرقام وزارة الصحة كشفت أمس، أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية بلغ أكثر من 12 مليون جرعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حصول الزائرين للمملكة على لقاح كورونا.. "الصحة" توضح
سبق

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن لقاح كورونا متاح حاليا للمواطنين والمقيمين فقط؛ موضحة أنه في حالة أيّ مستجدات سيتم الإعلان عنها.

جاء ذلك في معرض رد حساب الصحة 937 على تويتر التابع للوزارة على أحد السائلين والذي قال "كيف تأخذ زوجتي لقاح كورونا وهي في زيارة عائلية؟"، ليوضح الحساب الرسمي قائلاً: حاليا اللقاح متاح للمواطن والمقيم، في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر المنصة الرسمية لوزارة الصحة".

يُذكر أن أرقام وزارة الصحة كشفت أمس، أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية بلغ أكثر من 12 مليون جرعة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
10:00 AM

حصول الزائرين للمملكة على لقاح كورونا.. "الصحة" توضح

إجمالي عدد الجرعات المعطاة في السعودية بلغ أكثر من 12 مليوناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن لقاح كورونا متاح حاليا للمواطنين والمقيمين فقط؛ موضحة أنه في حالة أيّ مستجدات سيتم الإعلان عنها.

جاء ذلك في معرض رد حساب الصحة 937 على تويتر التابع للوزارة على أحد السائلين والذي قال "كيف تأخذ زوجتي لقاح كورونا وهي في زيارة عائلية؟"، ليوضح الحساب الرسمي قائلاً: حاليا اللقاح متاح للمواطن والمقيم، في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر المنصة الرسمية لوزارة الصحة".

يُذكر أن أرقام وزارة الصحة كشفت أمس، أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية بلغ أكثر من 12 مليون جرعة.

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