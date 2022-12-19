النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمجموع 70 ألف ريال .. "تنمية مكة" تدشن النسخة الأولى لجائزة "بناء وعطاء"

تهدف إلى تفعيل دور الإنسان للقيام بمبادرات تطوعية نوعية لخدمة المجتمع المكي

دشنت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، جائزة "بناء وعطاء" في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى تفعيل دور الإنسان للقيام بمبادرات تطوعية نوعية لخدمة المجتمع المكي ومن يفد إليها.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور عددٍ من رؤساء ومديري الجهات الخيرية والإعلاميين، حيث أكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بمكة محمد الزهراني، أن مشروع "بناء وعطاء" عبارة عن تقديم مبادرات مجتمعية تفاعلية ذات نتائج واقعية لبناء الفرد وتنمية عطائه، من خلال مجالات المسابقة الخمسة، وتفعيل الطاقات لبناء مجتمع أكثر ترابط أخوي.

وأشار إلى أن الجائزة تضم خمسة مجالات وهي؛ الأسرة والأقارب والجيران والأصدقاء والعمل، حيث يصل مجموع الجوائز إلى سبعين ألف ريال.

ودعا "الزهراني" الجميع للمشاركة في الجائزة من خلال الرابط (www.makkahtanmia.org )، كما وجّه شكره لجميع الحضور في حفل التدشين.

مكة المكرمة لجنة التنمية الاجتماعية جائزة بناء وعطاء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بمجموع 70 ألف ريال .. "تنمية مكة" تدشن النسخة الأولى لجائزة "بناء وعطاء"
سبق

دشنت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، جائزة "بناء وعطاء" في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى تفعيل دور الإنسان للقيام بمبادرات تطوعية نوعية لخدمة المجتمع المكي ومن يفد إليها.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور عددٍ من رؤساء ومديري الجهات الخيرية والإعلاميين، حيث أكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بمكة محمد الزهراني، أن مشروع "بناء وعطاء" عبارة عن تقديم مبادرات مجتمعية تفاعلية ذات نتائج واقعية لبناء الفرد وتنمية عطائه، من خلال مجالات المسابقة الخمسة، وتفعيل الطاقات لبناء مجتمع أكثر ترابط أخوي.

وأشار إلى أن الجائزة تضم خمسة مجالات وهي؛ الأسرة والأقارب والجيران والأصدقاء والعمل، حيث يصل مجموع الجوائز إلى سبعين ألف ريال.

ودعا "الزهراني" الجميع للمشاركة في الجائزة من خلال الرابط (www.makkahtanmia.org )، كما وجّه شكره لجميع الحضور في حفل التدشين.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
01:34 AM

بمجموع 70 ألف ريال .. "تنمية مكة" تدشن النسخة الأولى لجائزة "بناء وعطاء"

تهدف إلى تفعيل دور الإنسان للقيام بمبادرات تطوعية نوعية لخدمة المجتمع المكي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
65

دشنت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، جائزة "بناء وعطاء" في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى تفعيل دور الإنسان للقيام بمبادرات تطوعية نوعية لخدمة المجتمع المكي ومن يفد إليها.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور عددٍ من رؤساء ومديري الجهات الخيرية والإعلاميين، حيث أكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بمكة محمد الزهراني، أن مشروع "بناء وعطاء" عبارة عن تقديم مبادرات مجتمعية تفاعلية ذات نتائج واقعية لبناء الفرد وتنمية عطائه، من خلال مجالات المسابقة الخمسة، وتفعيل الطاقات لبناء مجتمع أكثر ترابط أخوي.

وأشار إلى أن الجائزة تضم خمسة مجالات وهي؛ الأسرة والأقارب والجيران والأصدقاء والعمل، حيث يصل مجموع الجوائز إلى سبعين ألف ريال.

ودعا "الزهراني" الجميع للمشاركة في الجائزة من خلال الرابط (www.makkahtanmia.org )، كما وجّه شكره لجميع الحضور في حفل التدشين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,444
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,330
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,705
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,135

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة