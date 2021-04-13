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السديس يقف على الإجراءات الاحترازية في باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام

حاثًّا العاملين على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الإجراءات الاحترازية بباب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وذلك قبل تدشين افتتاحه؛ تسهيلاً على قاصدي وزوار المسجد الحرام لأداء العمرة والصلاة، وذلك خلال موسم رمضان لهذا العام ١٤٤٢هـ، على أن يستكمل ما تبقى من إنشاءات عقب نهاية الموسم.

وأشاد الشيخ السديس بالعاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال نظير اهتمامهم بالجودة والإتقان خلال مراحل العمل، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس يقف على الإجراءات الاحترازية في باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام
سبق

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الإجراءات الاحترازية بباب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وذلك قبل تدشين افتتاحه؛ تسهيلاً على قاصدي وزوار المسجد الحرام لأداء العمرة والصلاة، وذلك خلال موسم رمضان لهذا العام ١٤٤٢هـ، على أن يستكمل ما تبقى من إنشاءات عقب نهاية الموسم.

وأشاد الشيخ السديس بالعاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال نظير اهتمامهم بالجودة والإتقان خلال مراحل العمل، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
08:19 PM

السديس يقف على الإجراءات الاحترازية في باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام

حاثًّا العاملين على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الإجراءات الاحترازية بباب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وذلك قبل تدشين افتتاحه؛ تسهيلاً على قاصدي وزوار المسجد الحرام لأداء العمرة والصلاة، وذلك خلال موسم رمضان لهذا العام ١٤٤٢هـ، على أن يستكمل ما تبقى من إنشاءات عقب نهاية الموسم.

وأشاد الشيخ السديس بالعاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال نظير اهتمامهم بالجودة والإتقان خلال مراحل العمل، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق.

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