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لا وفيات.. تايلاند تسجّل ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا

وصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 3045 حالة مؤكدة و57 وفاة

سجلت تايلاند، يوم الثلاثاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما لم تسجل أي حالات وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 3045 حالة مؤكدة و57 وفاة.

ووفق "رويترز" قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد- 19 التابع للحكومة: إن الحالات الثلاث مواطنون عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج، ووُضِعوا الآن في الحجر الصحي.

فيروس كورونا الجديد

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لا وفيات.. تايلاند تسجّل ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت تايلاند، يوم الثلاثاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما لم تسجل أي حالات وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 3045 حالة مؤكدة و57 وفاة.

ووفق "رويترز" قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد- 19 التابع للحكومة: إن الحالات الثلاث مواطنون عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج، ووُضِعوا الآن في الحجر الصحي.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
11:10 AM

لا وفيات.. تايلاند تسجّل ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا

وصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 3045 حالة مؤكدة و57 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت تايلاند، يوم الثلاثاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما لم تسجل أي حالات وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 3045 حالة مؤكدة و57 وفاة.

ووفق "رويترز" قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد- 19 التابع للحكومة: إن الحالات الثلاث مواطنون عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج، ووُضِعوا الآن في الحجر الصحي.

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