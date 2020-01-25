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سالم: المعيوف حرمنا الفوز.. وإسبيريا: حزين على التعادل

أشاد محمد سالم، مدافع فريق الشباب بمستوى زملائه اللاعبين أمام الهلال في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وقال: "قدمنا مباراة كبيرة، وسبق أن قلت الفرق الكبيرة تظهر في مثل هذه المباريات".

وأضاف: كنا قادرين على تحقيق الفوز، أضعنا أكثر من أربعة أهداف، نجح عبدالله المعيوف في التصدي لها.

من جانبه أبدى إسبيريا لاعب فريق الشباب حزنه على التعادل، وقال: "صحيح لعبنا مع بطل آسيا، ولكن الشباب كان يستحق الفوز، خلقنا العديد من الفرص".

وأضاف: أنا حزين على النتيجة كنا نطمح في الفوز ومواصلة الانتصارات.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سالم: المعيوف حرمنا الفوز.. وإسبيريا: حزين على التعادل
سبق

أشاد محمد سالم، مدافع فريق الشباب بمستوى زملائه اللاعبين أمام الهلال في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وقال: "قدمنا مباراة كبيرة، وسبق أن قلت الفرق الكبيرة تظهر في مثل هذه المباريات".

وأضاف: كنا قادرين على تحقيق الفوز، أضعنا أكثر من أربعة أهداف، نجح عبدالله المعيوف في التصدي لها.

من جانبه أبدى إسبيريا لاعب فريق الشباب حزنه على التعادل، وقال: "صحيح لعبنا مع بطل آسيا، ولكن الشباب كان يستحق الفوز، خلقنا العديد من الفرص".

وأضاف: أنا حزين على النتيجة كنا نطمح في الفوز ومواصلة الانتصارات.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
09:01 PM

سالم: المعيوف حرمنا الفوز.. وإسبيريا: حزين على التعادل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد محمد سالم، مدافع فريق الشباب بمستوى زملائه اللاعبين أمام الهلال في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وقال: "قدمنا مباراة كبيرة، وسبق أن قلت الفرق الكبيرة تظهر في مثل هذه المباريات".

وأضاف: كنا قادرين على تحقيق الفوز، أضعنا أكثر من أربعة أهداف، نجح عبدالله المعيوف في التصدي لها.

من جانبه أبدى إسبيريا لاعب فريق الشباب حزنه على التعادل، وقال: "صحيح لعبنا مع بطل آسيا، ولكن الشباب كان يستحق الفوز، خلقنا العديد من الفرص".

وأضاف: أنا حزين على النتيجة كنا نطمح في الفوز ومواصلة الانتصارات.

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