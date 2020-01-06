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أول مركبة يحتجزها الأمن السعودي.. ما هي قصة السيارة "5 محايدة"؟

"الرشيدي": إنجليزية مرخصة من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت

ضمن الفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة التي يحتضنها حاليًا موسم حائل، حَظِيت سيارة قديمة من طراز "لاند روفر" واقفة على مدخل قصر القشلة الأثري، باهتمام الزوار، وتحولت لنقطة جذب لالتقاط الصور، والسؤال عن قصتها وتاريخها.

حول تاريخ وقصة هذه السيارة قال رئيس المواقع الأثرية بمنطقة حائل عبدالرحمن الرشيدي: "السيارة تم احتجازها مع قائدها في عام 1955م؛ بسبب مخالفته الأنظمة، وتهريب الدخان "التبغ" من الكويت وقت كان يُحظر تداول وبيع التبغ في السعودية".

وبيّن الرشيدي أن تاريخ تصنيعها يعود تقريبًا لعام 1948، وهي من طراز "لاند روفر" الإنجليزية.

وأشار "الرشيدي" إلى أن السيارة تحمل لوحة في مقدمتها برقم "5 المحايدة"، وهي مرخصة من المنطقة المحايدة الفاصلة بين السعودية والكويت، التي تسمى الآن منطقة الوفرة، وقد خُصص للسيارة منصة في مدخل القصر، مع المحافظة على جميع أجزائها من التلف.

وفي ذات السياق، أوضح عبدالرحمن الرشيدي أن قصر القشلة الذي يحتضن موسم حائل وتقف أمامه السيارة؛ هو أحد أكبر الأبنية الأثرية المبنية من الطين في الجزيرة العربية، أمر ببنائه الملك المؤسس عبدالعزيز في عام 1940م، مع توحيد البلاد، كثكنة عسكرية لتدريب الجند وحفظ الأمن والاستقرار، وحاليًا انتقل إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

الجدير بالذكر أن موسم حائل يقام في الفترة من 22 ديسمبر 2019 إلى 10 فبراير2020، وتقام خلاله فعاليات متنوعة تبرز إمكانات المنطقة.

الأمن السعودي موسم حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول مركبة يحتجزها الأمن السعودي.. ما هي قصة السيارة "5 محايدة"؟
سبق

ضمن الفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة التي يحتضنها حاليًا موسم حائل، حَظِيت سيارة قديمة من طراز "لاند روفر" واقفة على مدخل قصر القشلة الأثري، باهتمام الزوار، وتحولت لنقطة جذب لالتقاط الصور، والسؤال عن قصتها وتاريخها.

حول تاريخ وقصة هذه السيارة قال رئيس المواقع الأثرية بمنطقة حائل عبدالرحمن الرشيدي: "السيارة تم احتجازها مع قائدها في عام 1955م؛ بسبب مخالفته الأنظمة، وتهريب الدخان "التبغ" من الكويت وقت كان يُحظر تداول وبيع التبغ في السعودية".

وبيّن الرشيدي أن تاريخ تصنيعها يعود تقريبًا لعام 1948، وهي من طراز "لاند روفر" الإنجليزية.

وأشار "الرشيدي" إلى أن السيارة تحمل لوحة في مقدمتها برقم "5 المحايدة"، وهي مرخصة من المنطقة المحايدة الفاصلة بين السعودية والكويت، التي تسمى الآن منطقة الوفرة، وقد خُصص للسيارة منصة في مدخل القصر، مع المحافظة على جميع أجزائها من التلف.

وفي ذات السياق، أوضح عبدالرحمن الرشيدي أن قصر القشلة الذي يحتضن موسم حائل وتقف أمامه السيارة؛ هو أحد أكبر الأبنية الأثرية المبنية من الطين في الجزيرة العربية، أمر ببنائه الملك المؤسس عبدالعزيز في عام 1940م، مع توحيد البلاد، كثكنة عسكرية لتدريب الجند وحفظ الأمن والاستقرار، وحاليًا انتقل إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

الجدير بالذكر أن موسم حائل يقام في الفترة من 22 ديسمبر 2019 إلى 10 فبراير2020، وتقام خلاله فعاليات متنوعة تبرز إمكانات المنطقة.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
09:27 AM

أول مركبة يحتجزها الأمن السعودي.. ما هي قصة السيارة "5 محايدة"؟

"الرشيدي": إنجليزية مرخصة من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن الفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة التي يحتضنها حاليًا موسم حائل، حَظِيت سيارة قديمة من طراز "لاند روفر" واقفة على مدخل قصر القشلة الأثري، باهتمام الزوار، وتحولت لنقطة جذب لالتقاط الصور، والسؤال عن قصتها وتاريخها.

حول تاريخ وقصة هذه السيارة قال رئيس المواقع الأثرية بمنطقة حائل عبدالرحمن الرشيدي: "السيارة تم احتجازها مع قائدها في عام 1955م؛ بسبب مخالفته الأنظمة، وتهريب الدخان "التبغ" من الكويت وقت كان يُحظر تداول وبيع التبغ في السعودية".

وبيّن الرشيدي أن تاريخ تصنيعها يعود تقريبًا لعام 1948، وهي من طراز "لاند روفر" الإنجليزية.

وأشار "الرشيدي" إلى أن السيارة تحمل لوحة في مقدمتها برقم "5 المحايدة"، وهي مرخصة من المنطقة المحايدة الفاصلة بين السعودية والكويت، التي تسمى الآن منطقة الوفرة، وقد خُصص للسيارة منصة في مدخل القصر، مع المحافظة على جميع أجزائها من التلف.

وفي ذات السياق، أوضح عبدالرحمن الرشيدي أن قصر القشلة الذي يحتضن موسم حائل وتقف أمامه السيارة؛ هو أحد أكبر الأبنية الأثرية المبنية من الطين في الجزيرة العربية، أمر ببنائه الملك المؤسس عبدالعزيز في عام 1940م، مع توحيد البلاد، كثكنة عسكرية لتدريب الجند وحفظ الأمن والاستقرار، وحاليًا انتقل إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

الجدير بالذكر أن موسم حائل يقام في الفترة من 22 ديسمبر 2019 إلى 10 فبراير2020، وتقام خلاله فعاليات متنوعة تبرز إمكانات المنطقة.

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