إمارة مكة: الكشف على أكثر من 191 ألف عامل بالمنطقة

لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المجمعات السكنية للعمالة الوافدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم الكشف على 191815 عاملاً بسكن العمالة الأجنبية بمنطقة مكة المكرمة، وفي 17 محافظ؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المجمعات السكنية للعمالة الوافدة.

وشمل الكشف الذي نفذته لجان الحد من انتشار فيروس كورونا 1532 مبنى لسكن العمالة، وتم الكشف في العاصمة المقدسة على 49831 عاملاً، بإجمالي 110 مبانٍ.

وفي جدة بلغ عدد العمالة 81516 عاملاً و341 مبنى، وفي الطائف بلغ عدد العمالة 10585 عاملاً و184 مبنى، وفي القنفذة بلغ إجمالي عدد العمالة 1180 عاملاً و23 مبنى، وفي الليث بلغ 4323 عاملاً و16 مبنى، وفي رابغ 19541 عاملاً و33 مبنى، وفي خليص 796 عاملاً و78 مبنى، ورنية 3100 عامل و32 مبنى.

وتم في محافظة الخرمة الكشف على 1286 عاملاً و181 مبنى، وفي تربة 480 عاملاً و120 مبنى، وفي الجموم 7450 عاملاً و182 مبنى، وفي الكامل 571 عاملاً و53 مبنى.

فيما تم الكشف على 884 عاملاً و45 مبنى في محافظة ميسان، و258 عاملاً و40 مبنى في أضم، و830 عاملاً و19 مبنى في العرضيات، و7834 عاملاً و15 مبنى في بحرة. كما تم الكشف في المويه على 1350 عاملاً و70 مبنى.