النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترقبوا ماطرة أخرى أشد غزارة الأسبوع المقبل.. العقيل: "الركامية" ما زالت حاضرة

كثير من المناطق شهد أمس واليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة والتنبيهات تتواصل

توقّع المتخصّص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة ماطرة أخرى مع نهاية الأسبوع المقبل؛ قد تكون أشد غزارة على مناطق وسط المملكة وغربها مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة الصغرى على جميع المناطق.

وأكد أن كثيراً من مناطق المملكة شهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، واستقبلت المدينة المنوّرة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، وكذلك حائل والجوف والحدود الشمالية والشمالية الشرقية حتى بعض أجزاءٍ من القصيم وسواحل مكة المكرّمة.

وأضاف العقيل، أن ساعات الصباح الباكر شهدت هطول بعض القطرات الخفيفة على جدة.

وتابع في فيديو على قناة الإخبارية، أن السحب الركامية الرعدية لا تزال موجودة بشكل واضح على أقصى المناطق الشمالية الشرقية وعلى بعض أجزاء منطقة القصيم، وكذلك محافظة ينبع التي يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة عليها.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض أجزاء سواحل مكة المكرّمة والضباب موجود على قمم جبال السروات ولا تزال الفرصة مواتية مع نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية .

ولفت العقيل، إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة غداً في الرياض أعلى من 10 درجات مئوية قد تصل إلى 13 درجة مئوية بسبب نشاط الرياح الجنوبية.

وشهدت مناطق واسعة من المملكة أمس واليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة وما زالت تنبيهات المركز الوطني للأرصاد تتواصل مبشرة بمزيدٍ من الهطولات .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ترقبوا ماطرة أخرى أشد غزارة الأسبوع المقبل.. العقيل: "الركامية" ما زالت حاضرة
سبق

توقّع المتخصّص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة ماطرة أخرى مع نهاية الأسبوع المقبل؛ قد تكون أشد غزارة على مناطق وسط المملكة وغربها مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة الصغرى على جميع المناطق.

وأكد أن كثيراً من مناطق المملكة شهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، واستقبلت المدينة المنوّرة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، وكذلك حائل والجوف والحدود الشمالية والشمالية الشرقية حتى بعض أجزاءٍ من القصيم وسواحل مكة المكرّمة.

وأضاف العقيل، أن ساعات الصباح الباكر شهدت هطول بعض القطرات الخفيفة على جدة.

وتابع في فيديو على قناة الإخبارية، أن السحب الركامية الرعدية لا تزال موجودة بشكل واضح على أقصى المناطق الشمالية الشرقية وعلى بعض أجزاء منطقة القصيم، وكذلك محافظة ينبع التي يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة عليها.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض أجزاء سواحل مكة المكرّمة والضباب موجود على قمم جبال السروات ولا تزال الفرصة مواتية مع نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية .

ولفت العقيل، إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة غداً في الرياض أعلى من 10 درجات مئوية قد تصل إلى 13 درجة مئوية بسبب نشاط الرياح الجنوبية.

وشهدت مناطق واسعة من المملكة أمس واليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة وما زالت تنبيهات المركز الوطني للأرصاد تتواصل مبشرة بمزيدٍ من الهطولات .

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
12:19 PM

ترقبوا ماطرة أخرى أشد غزارة الأسبوع المقبل.. العقيل: "الركامية" ما زالت حاضرة

كثير من المناطق شهد أمس واليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة والتنبيهات تتواصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
32,788

توقّع المتخصّص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة ماطرة أخرى مع نهاية الأسبوع المقبل؛ قد تكون أشد غزارة على مناطق وسط المملكة وغربها مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة الصغرى على جميع المناطق.

وأكد أن كثيراً من مناطق المملكة شهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، واستقبلت المدينة المنوّرة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، وكذلك حائل والجوف والحدود الشمالية والشمالية الشرقية حتى بعض أجزاءٍ من القصيم وسواحل مكة المكرّمة.

وأضاف العقيل، أن ساعات الصباح الباكر شهدت هطول بعض القطرات الخفيفة على جدة.

وتابع في فيديو على قناة الإخبارية، أن السحب الركامية الرعدية لا تزال موجودة بشكل واضح على أقصى المناطق الشمالية الشرقية وعلى بعض أجزاء منطقة القصيم، وكذلك محافظة ينبع التي يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة عليها.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض أجزاء سواحل مكة المكرّمة والضباب موجود على قمم جبال السروات ولا تزال الفرصة مواتية مع نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية .

ولفت العقيل، إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة غداً في الرياض أعلى من 10 درجات مئوية قد تصل إلى 13 درجة مئوية بسبب نشاط الرياح الجنوبية.

وشهدت مناطق واسعة من المملكة أمس واليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة وما زالت تنبيهات المركز الوطني للأرصاد تتواصل مبشرة بمزيدٍ من الهطولات .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة