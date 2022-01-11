ترقبوا ماطرة أخرى أشد غزارة الأسبوع المقبل.. العقيل: "الركامية" ما زالت حاضرة

كثير من المناطق شهد أمس واليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة والتنبيهات تتواصل

توقّع المتخصّص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة ماطرة أخرى مع نهاية الأسبوع المقبل؛ قد تكون أشد غزارة على مناطق وسط المملكة وغربها مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة الصغرى على جميع المناطق.

وأكد أن كثيراً من مناطق المملكة شهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، واستقبلت المدينة المنوّرة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، وكذلك حائل والجوف والحدود الشمالية والشمالية الشرقية حتى بعض أجزاءٍ من القصيم وسواحل مكة المكرّمة.

وأضاف العقيل، أن ساعات الصباح الباكر شهدت هطول بعض القطرات الخفيفة على جدة.

وتابع في فيديو على قناة الإخبارية، أن السحب الركامية الرعدية لا تزال موجودة بشكل واضح على أقصى المناطق الشمالية الشرقية وعلى بعض أجزاء منطقة القصيم، وكذلك محافظة ينبع التي يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة عليها.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض أجزاء سواحل مكة المكرّمة والضباب موجود على قمم جبال السروات ولا تزال الفرصة مواتية مع نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية .

ولفت العقيل، إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة غداً في الرياض أعلى من 10 درجات مئوية قد تصل إلى 13 درجة مئوية بسبب نشاط الرياح الجنوبية.

وشهدت مناطق واسعة من المملكة أمس واليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة وما زالت تنبيهات المركز الوطني للأرصاد تتواصل مبشرة بمزيدٍ من الهطولات .