النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

علماء إيطاليا أم هونج كونج.. مَن صاحب أول صورة لمتحور "أوميكرون"؟

10 أيام تفصل بين الواقعتين.. الأولى محاكاة ثلاثية الأبعاد والثانية مجهرية

بعد 10 أيام من نشر علماء إيطاليا أول صورة لمتحور "أوميكرون"، أعلن علماء بجامعة هونج كونج نشر أول صورة لمتحور "أوميكرون" التُقِطت باستخدام المجهر الإلكتروني، وهو ما أثار الحيرة، فأيهم نشر بالفعل أول صورة؟

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن علماء كلية الطب بالجامعة بالتعاون مع خبراء في مجال الأمراض والفيروسات، تمكنوا من التقاط صورة مجهرية لخلية كلية قرد (Vero E6) بعد إصابتها بمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد، ونشروها بعد تكبيرها.

وقال تليفزيون "ريبابلك تي في" الهندي على موقعه، إن علماء قسم الأحياء الدقيقة في جامعة هونج كونج، تمكنوا من عزل متحور "أوميكرون" من العينات السريرية، ما يسمح بتطوير وإنتاج لقاح مضاد لهذا المتحور.

ويوم 29 نوفمبر الماضي، نشر تلفزيون "نيوز 9 لايف" الهندي على موقعه، خبرًا، جاء فيه: "قدم علماء إيطاليون من مستشفى بامبينو جيسو الفاتيكاني الروماني أول صورة في العالم لسلالة فيروس أوميكرون الجديد".

وحسب موقع "تايمز ناو نيوز" الهندي، قدّم العلماء الإيطاليون مقارنةً بين متحور أوميكرون ومتحور دلتا، وأكدوا بالصور أن أوميكرون يحتوي على طفرات أكثر بكثير من متحور دلتا، تتركز بشكل أساسي في منطقة البروتين الذي يتفاعل مع الخلايا البشرية، وهذا يعني أن الفيروس قد تكيف مع الجنس البشري، ويفترض أن تكشف الأبحاث اللاحقة ما إذا كان ذلك أكثر خطورة.

أيهما صورة المتحور؟

وعن الصورة التي نشرها علماء إيطاليا، قالت صحيفة "اليوم السابع": يوضح المستشفى أن هذه "صورة" بالمعنى الفضفاض، حيث إنه قد تمت محاكاة الفيروس ورسمه في المختبر، فالصورة الإيطالية تم إنتاجها بأبعاد ثلاثية بناءً على صفات وخصائص "أوميكرون".

أما الصورة التي قدّمها علماء جامعة هونج كونج فهي صورة حقيقية، وقد التُقِطت باستخدام المجهر الإلكتروني، وبهذا تعد أول صورة حقيقية لمتحور "أوميكرون".

الرئيسية/ محطات

اعلان
علماء إيطاليا أم هونج كونج.. مَن صاحب أول صورة لمتحور "أوميكرون"؟
سبق

بعد 10 أيام من نشر علماء إيطاليا أول صورة لمتحور "أوميكرون"، أعلن علماء بجامعة هونج كونج نشر أول صورة لمتحور "أوميكرون" التُقِطت باستخدام المجهر الإلكتروني، وهو ما أثار الحيرة، فأيهم نشر بالفعل أول صورة؟

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن علماء كلية الطب بالجامعة بالتعاون مع خبراء في مجال الأمراض والفيروسات، تمكنوا من التقاط صورة مجهرية لخلية كلية قرد (Vero E6) بعد إصابتها بمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد، ونشروها بعد تكبيرها.

وقال تليفزيون "ريبابلك تي في" الهندي على موقعه، إن علماء قسم الأحياء الدقيقة في جامعة هونج كونج، تمكنوا من عزل متحور "أوميكرون" من العينات السريرية، ما يسمح بتطوير وإنتاج لقاح مضاد لهذا المتحور.

ويوم 29 نوفمبر الماضي، نشر تلفزيون "نيوز 9 لايف" الهندي على موقعه، خبرًا، جاء فيه: "قدم علماء إيطاليون من مستشفى بامبينو جيسو الفاتيكاني الروماني أول صورة في العالم لسلالة فيروس أوميكرون الجديد".

وحسب موقع "تايمز ناو نيوز" الهندي، قدّم العلماء الإيطاليون مقارنةً بين متحور أوميكرون ومتحور دلتا، وأكدوا بالصور أن أوميكرون يحتوي على طفرات أكثر بكثير من متحور دلتا، تتركز بشكل أساسي في منطقة البروتين الذي يتفاعل مع الخلايا البشرية، وهذا يعني أن الفيروس قد تكيف مع الجنس البشري، ويفترض أن تكشف الأبحاث اللاحقة ما إذا كان ذلك أكثر خطورة.

أيهما صورة المتحور؟

وعن الصورة التي نشرها علماء إيطاليا، قالت صحيفة "اليوم السابع": يوضح المستشفى أن هذه "صورة" بالمعنى الفضفاض، حيث إنه قد تمت محاكاة الفيروس ورسمه في المختبر، فالصورة الإيطالية تم إنتاجها بأبعاد ثلاثية بناءً على صفات وخصائص "أوميكرون".

أما الصورة التي قدّمها علماء جامعة هونج كونج فهي صورة حقيقية، وقد التُقِطت باستخدام المجهر الإلكتروني، وبهذا تعد أول صورة حقيقية لمتحور "أوميكرون".

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
03:41 PM

علماء إيطاليا أم هونج كونج.. مَن صاحب أول صورة لمتحور "أوميكرون"؟

10 أيام تفصل بين الواقعتين.. الأولى محاكاة ثلاثية الأبعاد والثانية مجهرية

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
536

بعد 10 أيام من نشر علماء إيطاليا أول صورة لمتحور "أوميكرون"، أعلن علماء بجامعة هونج كونج نشر أول صورة لمتحور "أوميكرون" التُقِطت باستخدام المجهر الإلكتروني، وهو ما أثار الحيرة، فأيهم نشر بالفعل أول صورة؟

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن علماء كلية الطب بالجامعة بالتعاون مع خبراء في مجال الأمراض والفيروسات، تمكنوا من التقاط صورة مجهرية لخلية كلية قرد (Vero E6) بعد إصابتها بمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد، ونشروها بعد تكبيرها.

وقال تليفزيون "ريبابلك تي في" الهندي على موقعه، إن علماء قسم الأحياء الدقيقة في جامعة هونج كونج، تمكنوا من عزل متحور "أوميكرون" من العينات السريرية، ما يسمح بتطوير وإنتاج لقاح مضاد لهذا المتحور.

ويوم 29 نوفمبر الماضي، نشر تلفزيون "نيوز 9 لايف" الهندي على موقعه، خبرًا، جاء فيه: "قدم علماء إيطاليون من مستشفى بامبينو جيسو الفاتيكاني الروماني أول صورة في العالم لسلالة فيروس أوميكرون الجديد".

وحسب موقع "تايمز ناو نيوز" الهندي، قدّم العلماء الإيطاليون مقارنةً بين متحور أوميكرون ومتحور دلتا، وأكدوا بالصور أن أوميكرون يحتوي على طفرات أكثر بكثير من متحور دلتا، تتركز بشكل أساسي في منطقة البروتين الذي يتفاعل مع الخلايا البشرية، وهذا يعني أن الفيروس قد تكيف مع الجنس البشري، ويفترض أن تكشف الأبحاث اللاحقة ما إذا كان ذلك أكثر خطورة.

أيهما صورة المتحور؟

وعن الصورة التي نشرها علماء إيطاليا، قالت صحيفة "اليوم السابع": يوضح المستشفى أن هذه "صورة" بالمعنى الفضفاض، حيث إنه قد تمت محاكاة الفيروس ورسمه في المختبر، فالصورة الإيطالية تم إنتاجها بأبعاد ثلاثية بناءً على صفات وخصائص "أوميكرون".

أما الصورة التي قدّمها علماء جامعة هونج كونج فهي صورة حقيقية، وقد التُقِطت باستخدام المجهر الإلكتروني، وبهذا تعد أول صورة حقيقية لمتحور "أوميكرون".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,346
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,613
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,367

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة