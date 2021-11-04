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إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراماً من القات المخدر في جازان

مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مركز ضمد في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراماً من مادة القات المخدرة كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.

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إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراماً من القات المخدر في جازان
سبق

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مركز ضمد في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراماً من مادة القات المخدرة كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
02:13 PM

إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراماً من القات المخدر في جازان

مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مركز ضمد في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراماً من مادة القات المخدرة كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.

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