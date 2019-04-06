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الهلال ينهي تحضيراته للقاء الاستقلال .. والإصابة تبعد سالم

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم تدريبه الرئيـس؛ استعدادًا لمواجهة الاستقلال الإيراني في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019.

بدأ الجهاز الفني مران اليـوم بتطبيق عـددٍ مـن التدريبات الفنية المتنوعة، حيث عمد المديـر الفنـي زوران إلـى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في المباراة، واختتم الجهاز الفني تدريب اليوم بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وقد وجد سالم الدوسري في العيادة الطبية؛ نظير تعرضه لإصابة في كاحل القدم أثناء لقاء الحزم.

وبعد نهاية الحصة التدريبية تناول اللاعبون وجبة العشاء في مقر المعسكر وبعدها غادرت بعثة الفريق مساء اليوم إلـى الدوحة؛ تأهبًا لخوض مواجهة الاستقلال الإيراني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال ينهي تحضيراته للقاء الاستقلال .. والإصابة تبعد سالم
سبق

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم تدريبه الرئيـس؛ استعدادًا لمواجهة الاستقلال الإيراني في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019.

بدأ الجهاز الفني مران اليـوم بتطبيق عـددٍ مـن التدريبات الفنية المتنوعة، حيث عمد المديـر الفنـي زوران إلـى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في المباراة، واختتم الجهاز الفني تدريب اليوم بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وقد وجد سالم الدوسري في العيادة الطبية؛ نظير تعرضه لإصابة في كاحل القدم أثناء لقاء الحزم.

وبعد نهاية الحصة التدريبية تناول اللاعبون وجبة العشاء في مقر المعسكر وبعدها غادرت بعثة الفريق مساء اليوم إلـى الدوحة؛ تأهبًا لخوض مواجهة الاستقلال الإيراني.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
10:11 PM

الهلال ينهي تحضيراته للقاء الاستقلال .. والإصابة تبعد سالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم تدريبه الرئيـس؛ استعدادًا لمواجهة الاستقلال الإيراني في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019.

بدأ الجهاز الفني مران اليـوم بتطبيق عـددٍ مـن التدريبات الفنية المتنوعة، حيث عمد المديـر الفنـي زوران إلـى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في المباراة، واختتم الجهاز الفني تدريب اليوم بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وقد وجد سالم الدوسري في العيادة الطبية؛ نظير تعرضه لإصابة في كاحل القدم أثناء لقاء الحزم.

وبعد نهاية الحصة التدريبية تناول اللاعبون وجبة العشاء في مقر المعسكر وبعدها غادرت بعثة الفريق مساء اليوم إلـى الدوحة؛ تأهبًا لخوض مواجهة الاستقلال الإيراني.

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