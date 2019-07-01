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مدير "تعليم الأفلاج" يوجّه بتوفير السكن لـ 41 معلمًا جديدًا

"الكمال الطبي" تفاعل مع المبادرة وأعلن تكفله بتوفيره

وجّه مدير ‏تعليم الأفلاج الدكتور محمد إبراهيم آل مغيرة، بتوفير السكن لـ 41 معلمًا جديدًا الذين تم إعلان تعيينهم مساء أمس، وتم توجيههم للمحافظة لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

وتأتي تلك المبادرة من "تعليم الأفلاج" لتوفير الجو الملائم للمعلمين الجدد وإراحتهم من عناء البحث عن المسكن حتى يتم التعرف على المحافظة ومواقع مدارسهم التي سيتم توجيههم إليها لاحقًا.

من جهة أخرى، تفاعل مجمع الكمال الطبي بالأفلاج، وأعلن تكفله بتوفير السكن للمعلمات الجدد الموجهات للمحافظة لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات لهن خلال الأسبوع الحالي.

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مدير "تعليم الأفلاج" يوجّه بتوفير السكن لـ 41 معلمًا جديدًا
سبق

وجّه مدير ‏تعليم الأفلاج الدكتور محمد إبراهيم آل مغيرة، بتوفير السكن لـ 41 معلمًا جديدًا الذين تم إعلان تعيينهم مساء أمس، وتم توجيههم للمحافظة لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

وتأتي تلك المبادرة من "تعليم الأفلاج" لتوفير الجو الملائم للمعلمين الجدد وإراحتهم من عناء البحث عن المسكن حتى يتم التعرف على المحافظة ومواقع مدارسهم التي سيتم توجيههم إليها لاحقًا.

من جهة أخرى، تفاعل مجمع الكمال الطبي بالأفلاج، وأعلن تكفله بتوفير السكن للمعلمات الجدد الموجهات للمحافظة لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات لهن خلال الأسبوع الحالي.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
10:09 PM

مدير "تعليم الأفلاج" يوجّه بتوفير السكن لـ 41 معلمًا جديدًا

"الكمال الطبي" تفاعل مع المبادرة وأعلن تكفله بتوفيره

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
5
2,577

وجّه مدير ‏تعليم الأفلاج الدكتور محمد إبراهيم آل مغيرة، بتوفير السكن لـ 41 معلمًا جديدًا الذين تم إعلان تعيينهم مساء أمس، وتم توجيههم للمحافظة لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

وتأتي تلك المبادرة من "تعليم الأفلاج" لتوفير الجو الملائم للمعلمين الجدد وإراحتهم من عناء البحث عن المسكن حتى يتم التعرف على المحافظة ومواقع مدارسهم التي سيتم توجيههم إليها لاحقًا.

من جهة أخرى، تفاعل مجمع الكمال الطبي بالأفلاج، وأعلن تكفله بتوفير السكن للمعلمات الجدد الموجهات للمحافظة لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات لهن خلال الأسبوع الحالي.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,463
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,290
29 مليار ..

29 مليار ..

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23 إبريل
34,226

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