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بالصور.. ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني في جدة

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني في جدة
سبق

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
04:15 PM

بالصور.. ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني في جدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

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