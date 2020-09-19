بالصور.. ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني في جدة

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.