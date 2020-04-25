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وفيات "كورونا" عالميًّا تقترب من الـ200 ألف

دعوات أممية لتسريع إنتاج لقاح لتطويق الفيروس

دعت الأمم المتحدة إلى التعبئة العامة لتسريع إنتاج لقاح يتوفر للجميع، معتبرة أنها الوسيلة الوحيد لتطويق وباء يهز الاقتصاد العالمي، فيما تشارف حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على تخطي الـ200 ألف السبت.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بلغ خمسين ألفًا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن دحر الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 193 ألف شخص في العالم؛ يتطلب "أكبر جهد في الصحة العامة في التاريخ".

وقدمت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية التابعة لها، مبادرة "تاريخية" لإنتاج علاجات لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ووفق "الحرة": بدأ السباق بين المختبرات لإيجاد العقار المناسب؛ إذ تجري ست تجارب سريرية خصوصًا في بريطانيا وألمانيا.

لكن جوتيريش قال إن الرهان يتعلق بالتوصل إلى لقاح وعلاج "بسعر معقول وآمنين وفعالين" ومتوفرين "للجميع وفي كل مكان"، محذرًا من حل يستثني الفقراء.

وتجري هذه المبادرة بمشاركة العديد من دول أوروبا؛ القارة الأكثر تضررًا التي سجلت فيها 119 ألف وفاة. لكن لم تنضم أيٌّ من الصين التي رصدت فيها أول إصابة بالمرض في ديسمبر، ولا الولايات المتحدة، إلى عرض هذا المشروع.

فيروس كورونا الجديد

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وفيات "كورونا" عالميًّا تقترب من الـ200 ألف
سبق

دعت الأمم المتحدة إلى التعبئة العامة لتسريع إنتاج لقاح يتوفر للجميع، معتبرة أنها الوسيلة الوحيد لتطويق وباء يهز الاقتصاد العالمي، فيما تشارف حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على تخطي الـ200 ألف السبت.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بلغ خمسين ألفًا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن دحر الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 193 ألف شخص في العالم؛ يتطلب "أكبر جهد في الصحة العامة في التاريخ".

وقدمت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية التابعة لها، مبادرة "تاريخية" لإنتاج علاجات لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ووفق "الحرة": بدأ السباق بين المختبرات لإيجاد العقار المناسب؛ إذ تجري ست تجارب سريرية خصوصًا في بريطانيا وألمانيا.

لكن جوتيريش قال إن الرهان يتعلق بالتوصل إلى لقاح وعلاج "بسعر معقول وآمنين وفعالين" ومتوفرين "للجميع وفي كل مكان"، محذرًا من حل يستثني الفقراء.

وتجري هذه المبادرة بمشاركة العديد من دول أوروبا؛ القارة الأكثر تضررًا التي سجلت فيها 119 ألف وفاة. لكن لم تنضم أيٌّ من الصين التي رصدت فيها أول إصابة بالمرض في ديسمبر، ولا الولايات المتحدة، إلى عرض هذا المشروع.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:15 PM

وفيات "كورونا" عالميًّا تقترب من الـ200 ألف

دعوات أممية لتسريع إنتاج لقاح لتطويق الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الأمم المتحدة إلى التعبئة العامة لتسريع إنتاج لقاح يتوفر للجميع، معتبرة أنها الوسيلة الوحيد لتطويق وباء يهز الاقتصاد العالمي، فيما تشارف حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على تخطي الـ200 ألف السبت.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بلغ خمسين ألفًا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن دحر الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 193 ألف شخص في العالم؛ يتطلب "أكبر جهد في الصحة العامة في التاريخ".

وقدمت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية التابعة لها، مبادرة "تاريخية" لإنتاج علاجات لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ووفق "الحرة": بدأ السباق بين المختبرات لإيجاد العقار المناسب؛ إذ تجري ست تجارب سريرية خصوصًا في بريطانيا وألمانيا.

لكن جوتيريش قال إن الرهان يتعلق بالتوصل إلى لقاح وعلاج "بسعر معقول وآمنين وفعالين" ومتوفرين "للجميع وفي كل مكان"، محذرًا من حل يستثني الفقراء.

وتجري هذه المبادرة بمشاركة العديد من دول أوروبا؛ القارة الأكثر تضررًا التي سجلت فيها 119 ألف وفاة. لكن لم تنضم أيٌّ من الصين التي رصدت فيها أول إصابة بالمرض في ديسمبر، ولا الولايات المتحدة، إلى عرض هذا المشروع.

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