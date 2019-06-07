النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر.. مقتل 8 إرهابيين متورطين في مهاجمة نقطة أمنية بسيناء

عُثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ثمانية عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم، إنه استمرارًا لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية جنوب العريش، أول أمس الأربعاء، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

وأضافت أنه أثناء محاصرة هذه العناصر، قام الإرهابيون بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر، وعُثر بحوزتهم على خمس بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر.. مقتل 8 إرهابيين متورطين في مهاجمة نقطة أمنية بسيناء
سبق

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ثمانية عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم، إنه استمرارًا لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية جنوب العريش، أول أمس الأربعاء، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

وأضافت أنه أثناء محاصرة هذه العناصر، قام الإرهابيون بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر، وعُثر بحوزتهم على خمس بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
05:55 PM

مصر.. مقتل 8 إرهابيين متورطين في مهاجمة نقطة أمنية بسيناء

عُثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
1
456

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ثمانية عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم، إنه استمرارًا لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية جنوب العريش، أول أمس الأربعاء، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

وأضافت أنه أثناء محاصرة هذه العناصر، قام الإرهابيون بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر، وعُثر بحوزتهم على خمس بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,375
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,206
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,325
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,018

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة