سفارة المملكة في واشنطن تحذّر المواطنين في هذه الولايات من سوء الأحوال الجوية

أعلنت إغلاق أبوابها من اليوم.. في حال الطوارئ يُرجى الاتصال على أرقام السفارة

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، إغلاق أبوابها اليوم الإثنين، بسبب سوء الاحوال الجوية، كما حذّرت المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند من سوء حالة الطقس.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة غداً الإثنين ٣ / ١؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، ويُستأنف العمل الثلاثاء ٤ / ١.

ندعو المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وفي حال الطوارئ يُرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.