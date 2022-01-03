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سفارة المملكة في واشنطن تحذّر المواطنين في هذه الولايات من سوء الأحوال الجوية

أعلنت إغلاق أبوابها من اليوم.. في حال الطوارئ يُرجى الاتصال على أرقام السفارة

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، إغلاق أبوابها اليوم الإثنين، بسبب سوء الاحوال الجوية، كما حذّرت المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند من سوء حالة الطقس.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة غداً الإثنين ٣ / ١؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، ويُستأنف العمل الثلاثاء ٤ / ١.

ندعو المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وفي حال الطوارئ يُرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

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سفارة المملكة في واشنطن تحذّر المواطنين في هذه الولايات من سوء الأحوال الجوية
سبق

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، إغلاق أبوابها اليوم الإثنين، بسبب سوء الاحوال الجوية، كما حذّرت المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند من سوء حالة الطقس.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة غداً الإثنين ٣ / ١؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، ويُستأنف العمل الثلاثاء ٤ / ١.

ندعو المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وفي حال الطوارئ يُرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
08:56 AM

سفارة المملكة في واشنطن تحذّر المواطنين في هذه الولايات من سوء الأحوال الجوية

أعلنت إغلاق أبوابها من اليوم.. في حال الطوارئ يُرجى الاتصال على أرقام السفارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، إغلاق أبوابها اليوم الإثنين، بسبب سوء الاحوال الجوية، كما حذّرت المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند من سوء حالة الطقس.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة غداً الإثنين ٣ / ١؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، ويُستأنف العمل الثلاثاء ٤ / ١.

ندعو المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وفي حال الطوارئ يُرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,180
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,570

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