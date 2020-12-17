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ادّعى وصفه بـ "القرد" .. تحقيق في زعم بعنصرية حكم سعودي ضدّ لاعب جابوني

قال إنه قام بإيماءات مسيئة .. والاتحاد الهندي: أرسلنا شكوى ولن نتسامح مع أيّ تعليق

فتح الاتحاد الهندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً في مزاعم عن تعليقات عنصرية من قِبل حكم سعودي تجاه لاعب من الجابون يلعب في الدوري الممتاز الهندي لكرة القدم.

ووفقاً لتقارير هندية، أن الحكم السعودي تركي الخضيري؛ تعامل بعنصرية مع اللاعب سيرجي كيفن؛ مهاجم فريق مومباي سيتي.

وزعم اللاعب أن الحكم السعودي وصفه بـ"القرد"، كما قام ببعض الإيماءات المُسيئة له خلال مباراة فريقه ضد فريق بنغالورو؛ وذلك يوم الأحد الماضي.

وفي بيان للاتحاد الهندي، قال إنه لن يتسامح مع أيّ تعليق أو حدث عنصري، مشيراً إلى أنه تمّ إرسال شكوى اللاعب إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة.

الاتحاد الهندي لكرة القدم حكم سعودي تركي الخضيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ادّعى وصفه بـ "القرد" .. تحقيق في زعم بعنصرية حكم سعودي ضدّ لاعب جابوني
سبق

فتح الاتحاد الهندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً في مزاعم عن تعليقات عنصرية من قِبل حكم سعودي تجاه لاعب من الجابون يلعب في الدوري الممتاز الهندي لكرة القدم.

ووفقاً لتقارير هندية، أن الحكم السعودي تركي الخضيري؛ تعامل بعنصرية مع اللاعب سيرجي كيفن؛ مهاجم فريق مومباي سيتي.

وزعم اللاعب أن الحكم السعودي وصفه بـ"القرد"، كما قام ببعض الإيماءات المُسيئة له خلال مباراة فريقه ضد فريق بنغالورو؛ وذلك يوم الأحد الماضي.

وفي بيان للاتحاد الهندي، قال إنه لن يتسامح مع أيّ تعليق أو حدث عنصري، مشيراً إلى أنه تمّ إرسال شكوى اللاعب إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
12:55 PM

ادّعى وصفه بـ "القرد" .. تحقيق في زعم بعنصرية حكم سعودي ضدّ لاعب جابوني

قال إنه قام بإيماءات مسيئة .. والاتحاد الهندي: أرسلنا شكوى ولن نتسامح مع أيّ تعليق

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خالد علي - الرياض
6
7,002

فتح الاتحاد الهندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً في مزاعم عن تعليقات عنصرية من قِبل حكم سعودي تجاه لاعب من الجابون يلعب في الدوري الممتاز الهندي لكرة القدم.

ووفقاً لتقارير هندية، أن الحكم السعودي تركي الخضيري؛ تعامل بعنصرية مع اللاعب سيرجي كيفن؛ مهاجم فريق مومباي سيتي.

وزعم اللاعب أن الحكم السعودي وصفه بـ"القرد"، كما قام ببعض الإيماءات المُسيئة له خلال مباراة فريقه ضد فريق بنغالورو؛ وذلك يوم الأحد الماضي.

وفي بيان للاتحاد الهندي، قال إنه لن يتسامح مع أيّ تعليق أو حدث عنصري، مشيراً إلى أنه تمّ إرسال شكوى اللاعب إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة.

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